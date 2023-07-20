（17:39更新）中央氣象局發布豪雨特報，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今（20）日下午至晚上台南市、高雄市、桃園市及雲林縣、嘉義縣、新竹縣山區有局部大雨或豪雨，大台北、中南部地區及苗栗、東半部山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方及落石，低窪地區慎防積水。

氣象局同步針對苗栗縣、新竹縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至18時0分，新北市、台北市、桃園市持續時間至18時15分，高雄市持續時間至18時30分，台南市持續時間至19時15分。

氣象局發布豪雨特報，豪雨範圍擴大至6縣市。 （氣象局）

氣象局指出，今天環境吹偏東南風，東南部及恆春半島不定時有零星降雨，各地白天大多為多雲到晴，午後雷陣雨的機率高，尤其中南部地區及各山區雨勢明顯，容易出現局部大雨，且下雨時間較長，台南以北晚上之後仍有局部短暫陣雨，下午後出門請留意天氣的變化，前往山區的朋友要注意坍方、落石及溪水暴漲。

溫度方面，高溫普遍在33到35度，台北、宜蘭、台東及中南部局部地區容易來到36度以上，外出請多補充水分避免中暑。