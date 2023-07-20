中國大陸外交部發言人毛寧20日主持例行記者會，有記者提問，因福島核汙染水排海問題，中國大陸強化限制日本食品進口，日本政府表示日本食品的安全性有科學保障，並計畫向中方呼籲要求盡快取消進口限制。對此，毛寧表示，中方政府秉持以人民為中心的施政理念，必須對人民的健康和海洋環境負責，反對日方的排海計畫有理有據，採取有關措施有理有據。

她表示，中方敦促日方認真傾聽國際社會的呼聲，停止強推核汙染水排海計畫，以真誠的態度與周邊鄰國充分協商，以負責任的方式處置核汙染水，並接受嚴格的國際監督。