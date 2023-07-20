超微執行長蘇姿丰。（圖／中央社）

超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰今天獲頒陽明交通大學名譽博士學位時表示，每次來台灣感覺都像回家，台灣的創新能力與文化，打造出令人驚豔的半導體產業，她看好AI將帶動未來10年產業發展。

蘇姿丰2018年由交大電機工程系友會長潘健成推薦獲通過，成為當年度名譽博士，原預定舉辦頒授典禮，表彰蘇姿丰對企業經營及科技產業重要貢獻，但因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情而延到今年舉辦。

蘇姿丰今天在陽明交大頒授典禮上演講，她開場先用中文表示，「大家好，我很高興今天能夠來陽明交大」，接著用英文說，每次來到台灣都像回家，很高興獲頒陽明交大榮譽博士學位，傑出大學是讓人們聚集、找出方法解決現實生活問題的地方。

蘇姿丰回想，她就讀美國麻省理工學院（MIT）時，校內有許多傑出學生，當她第一次造訪半導體實驗室，親自觸碰與感受半導體晶片時，就決定投身半導體研究，那時候大多數學生甚至不知道什麼是半導體。

時至今日，蘇姿丰說，半導體已成為生活非常重要的一部分，台灣的創新能力和文化，打造出令人驚豔的半導體產業，其中最重要的應用可能是人工智慧（AI），將帶動未來10年發展，往後每項產品與服務都會包含AI，同時AI也需要各種硬體、軟體和應用，驅動產業更快發展。

蘇姿丰在現場與學生進行交流座談，她提到半導體在台灣的發展令人驚豔，台灣有許多人才、資源和創新精神。大約10年前人們就認為半導體產業已發展到極限，但事實是半導體至今仍在發展中，未來也大有可為。