北市50歲工人墜落地下2樓 右大腿遭鋼筋刺穿送醫 16:442023/07/20 中時新聞網 簡銘柱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 1名50歲男工人於施工時不慎墜落（高度約2米），造成右大腿遭鋼筋穿刺傷。（翻攝畫面） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今（20）日上午11時27分許，台北市松山區慶城街45號B2樓發生一起工安意外，1名50歲男工人於施工時不慎墜落（高度約2米），造成右大腿遭鋼筋穿刺傷，意識清楚，送往馬偕醫院救治，至於意外發生原因還有待調查釐清。 22歲女「遭冷氣機砸頭」慘死 親姊目睹跪地哭喊CPR 捷運三鶯延伸桃園八德 今通過環評 技師遭車斗重擊頭部慘死 肇事者謊話連篇被「關鍵證據」打臉 #50歲 #2樓 #右大腿 #鋼筋 #北市 也許您會感興趣 推薦閱讀 新北修法擴大取締噪音車 首日祭出150張罰單 13:572023/07/19 生活 阿伯出事了！7旬翁逆向上國道連撞3車 要吞2萬4千罰單 12:452023/07/19 社會 目擊總統府前遭掛布條「裝沒事」 警遭記申誡提告抗罰結果出爐 14:342023/07/20 社會 單親媽和2子共食1便當 新北社會、原民局捐3萬慰助金 17:042023/07/19 生活 連偷蘋果專賣店耳機12次 北市警逮無業男 13:022023/07/20 社會 與60多國競逐 新北市政府微電影入圍紐約廣告獎 15:082023/07/19 生活 藍委曝軍公教加薪竟要地方買單 政院回覆是這原因 15:052023/07/19 政治 男子欠債跑路 債主威脅「不還就處理掉」警即時攔車救出 12:342023/07/19 社會 樹林透天厝凌晨大火 警消切開鐵門逐層順利救出5人 12:222023/07/19 社會 月底人口重返403萬高峰 新北戶政推5大E化服務 10:472023/07/19 生活 北市3國中師生組單車隊 完成11天環島之旅 11:532023/07/19 生活 北流工程款柯文哲「市府應自己出」 北市府反酸：卸任前無作為 14:452023/07/20 生活 北流工程款爭議案 文化部回應 13:082023/07/19 生活 YouBike都會通使用率更高 北市交通局估主因是這個 15:152023/07/19 生活 北市動物園馬來貘 救援4天無效 證實死亡 13:262023/07/19 生活 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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