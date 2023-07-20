今（20）日上午11時27分許，台北市松山區慶城街45號B2樓發生一起工安意外，1名50歲男工人於施工時不慎墜落（高度約2米），造成右大腿遭鋼筋穿刺傷，意識清楚，送往馬偕醫院救治，至於意外發生原因還有待調查釐清。

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