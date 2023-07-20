台灣問題金融機構處理專家、前中央存保公司總經理陳戰勝20日上午逝世，享壽81歲，陳戰勝在存保公司任內曾接管36家農漁會信用部，協助金融重建基金（RTC）出售高雄企銀、中興銀行、鳳山信合社等，以一家分行1到4億元的價格，為國庫省下100~200億元的彌補金額。

陳戰勝是農曆年後覺得胃口不佳，入院治療，7月再次入院，今日傳出離世消息。

專長是會計，曾任職稅捐處、中央銀行及存保公司，陳戰勝後來協助財政部處理問題金融機構，可謂是台灣最懂問題銀行退場、出售方式的專家，在央行18年、在存保22年，陳戰勝以流利的口才、清楚的邏輯與研判買家心理，成功協助RTC處份多家問題金融機構，省下政府彌補金額。

同時陳戰勝亦曾在民國90年時領軍同步接管36家農漁會信用部，從規劃、保密、演練到實地進駐，陳戰勝說如同諾曼第登錄，每位接管人員一部電腦、人手一台手機，擔心有地方阻擋勢力，當時接管小組情緒緊繃、氣氛肅殺，最終成功接管，陳戰勝說起這段歷史亦是活靈活現。

之後協助標售問題金融機構，陳戰勝又扮演最佳銷售員，成功替國庫省下100~200億元的金額，被稱為「戰無不勝」的福星，人緣極佳的陳戰勝退休後仍相當活躍，20日驚傳離世，也讓不少存保老員工感念。