樂齡中心長輩們開心跳舞。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣政府發展樂齡多元學習模式及推動樂齡學習典範基地，今年苑裡鎮樂齡學習中心獲准設立成為樂齡學習示範中心，苗栗縣長鍾東錦為苗栗縣樂齡學習示範中心揭牌啟用，期待未來服務面向加深、加廣，嘉惠更多的高齡族群鄉親。

苑裡鎮樂齡學習中心自2014年開辦，推廣拓展樂齡服務成效卓著，連續6年獲得縣府評鑑特優第一名的佳績，今年經由縣府向教育部推薦申請設立樂齡學習示範中心，在教育部的層層考核下正式核定升格為苗栗縣樂齡學習示範中心。

苗栗縣長鍾東錦、教育部終身教育司副司長顏寶月、教育處長葉芯慧、議員陳品安、張顧礫、翁杰、苑裡鎮長劉育育以及地方代表等人，20日前往苑裡鎮山腳國小共同為縣內第一所樂齡學習示範中心揭牌啟用。

顏寶月指出，苗栗縣樂齡學習示範中心是全國第11個示範中心，也是自105年來，睽違7年所成立揭牌的樂齡學習示範中心，感謝在縣府團隊與地方的支持與配合，一起展現教育部的終身學習政策的價值與成效，期待在這高齡化的社會，能有更多人一起投入，提供高齡長完善的學習環境。

鍾東錦表示，苗栗縣人口老化，要如何讓長者受到尊重並享受生活樂趣，是一個重要的課題，因此藉由樂齡學習，讓苗栗的長輩在日常生活中感到快樂與和諧，更能讓在外工作的子女能夠安心打拼，少掉許多煩惱，「真正的快樂會讓身體健康」，鼓勵長輩多外出走動，來到樂齡示範中心上課學習。

鍾東錦說，苗栗縣18鄉鎮將以位在苑裡的苗栗縣樂齡學習示範中心作為指標，除了讓其他鄉鎮市的樂齡中心觀摩交流以外，中心團隊也將前往各地指導，期待樂齡學習能夠深根苗栗，有長遠的發展。

苗栗縣樂齡學習示範中心提供長者「活躍老化、延緩老化、健康老化」的多元學習課程和活動，以「快樂學習、豐富生命、薪傳文化」為願景，利用山腳國小日式宿舍空間，規畫生活安全、運動保健、心靈成長的知識性課程，並配合當地鄉鎮特色的藝術文化、人文歷史等，讓樂齡長輩快樂學習，終身學習。

今年度苗栗縣樂齡學習示範中心規畫648場次，共1076小時的課程活動，創立「樂藺工坊」產出不同以往的藺草工藝品，打造屬於樂齡中心的獨創品牌，另結合日式宿舍場地，成立「樂齡劇場」，作為學員展現所學技藝的表演舞台，實現長者健康老化、在地老化願景。