于子育（左）今現身記者會力挺戴愛玲。（粘耿豪攝）

戴愛玲今出惜發片記者會。（粘耿豪攝）

戴愛玲今（20日）舉辦新專輯《巴古慕》發片記者會，剛完成北流個人演唱會的她，近期除了忙新專輯宣傳及商演等活動，接下來還將赴新加坡舉辦演唱會，工作如此繁忙會否沒時間談戀愛？她坦言近期的確有對象示愛，可惜沒有來電的感覺，苦笑說：「疫後更珍惜工作機會，感情趕快來也是OK，但越急越不會碰到對的人，不排斥閃婚、說不定我明年就結婚了。」但不打算生小孩。

戴愛玲今在記者會現場除了演唱新歌大展唱功，同為「排灣族公主」的演員于子育也前來義氣相挺，2人更驚喜發現彼此的父母竟是青梅竹馬！于子育最後送上遠從屏東故鄉而來的頭目琉璃珠胸飾，這也是來自戴愛玲母親親手委託，象徵對戴愛玲的愛與支持；于子育說：「其實我們2個的關係一開始也不知道，是有次聚會聊天聊到我們家鄉都是屏東春日鄉，剛好我跟愛玲一樣也是排灣族公主，而且我們的爸媽是青梅竹馬！」戴愛玲也說：「我們雖然沒有合作過，但很有緣份，去年子育主演一部劇《她和她的她》，我剛為這部劇演唱片尾曲。」

記者會上，戴愛玲也提到此次視覺結合「童話公主」元素，包括長髮公主、白雪公主、美人魚、灰姑娘等意象；開場所演唱的〈瑪格麗特〉即敘述了美人魚為愛情的義無反顧，〈電頭鬃〉則有著像長髮公主般剪去一切束縛和禁錮的寓意，期望大家擺脫世俗社會的眼光，勇於表達自己。她更分享這次嘗試了不少詞曲創作並收錄其中，新歌〈大樹〉也與2位創作音樂人好友保卜與蕾雅合作，表達生活中難以說出口的感謝；〈I’m Not Alone〉更是在音樂路上20多年的感觸，感謝陪在身邊的工作人員及給予她機會的貴人們。