苗栗縣府20日在公館鄉五穀文化村辦理「菁聚栗．青年世代對話」交流活動，縣長鍾東錦與第4屆青年委員齊聚一堂座談縣政議題，透過對話交流機制，彙整有關建言擬定具體可行方案，讓縣府施政更接地氣，攜手共創願景。

青年事務委員會是縣府提供青年公共參與的平台，第4屆22位青年委員為楊宗翰、鄭兆傑、劉榮春、黃琇苓、徐漢城、戴安智、蕭博駿、童正一、王竟倫、彭詩涵、蕭詩蓉、謝任灝、李隆文、邱靖傑、何子賢、吳昌隆、余思賢、吳靜芳、林珍珠、許辰碩、廖呈豪、章潔。

今天「菁聚栗．青年世代對話」交流活動，縣長鍾東錦與出席的青年委員楊宗翰、鄭兆傑、徐漢城、戴安智、蕭博駿、童正一、王竟倫、彭詩涵、蕭詩蓉、謝任灝、李隆文等人參觀由青年委員徐漢城經營的五穀文化村陶藝作品，並了解製陶的彩繪、燒陶等技藝。

眾人接著齊聚一堂討論3大施政願景「提升青年公共參與及在地行動力」、「產業創新轉型，健全就業環境」、「關懷據點長照，安老幸福續苗栗」，青年委員提供的有關建言，將納入施政參考，並擬定具體可行的方案，以貼近青年需求。

此外，主題講座「青年公共參與及在地行動力」，邀請在地工作者-好滙造事工作室梁勝欽與青年委員交流，經驗分享如何將自身產業融合在地行動參與。

鍾東錦表示，青年委員都是各領域中的翹楚，希望借助委員們的專業及影響力，提供縣府更多切合青年朋友的建議，做為縣府施政參考，讓施政更接地氣，攜手共創新苗栗。

鍾東錦說，他上任以來致力推動各項青年政策，為鼓勵創業，在6處青創基地，提供青年團隊進駐，並辦理創業主題系列課程，提升創業實力，並拓展青年展售推廣平台，銷售推廣青年商品，扶助青年留鄉深耕不遺餘力，同時關心青年就業議題。

8月12日將在竹南運動公園辦理大型徵才活動，預計42家廠商提供1500個就業機會，以穩定青年就業，在整體縣政建設發展，以農業為基礎、科技產業為動力，大力推動精緻農業、綠色能源、地方創生、智慧城市，努力實現「觀光科技新都心」的城市願景。

縣府勞青處指出，希望透過與青年委員的對話交流機制，以「苗栗在地青年」X「新世代創新政府」為核心，推動促進青年公共參與，由下而上自主團結，讓更多人了解苗栗在地的特色與產業文化，並鼓勵青年返鄉就業或創業，藉由這股菁力量，與縣府團隊共同打造青年共好的苗栗菁夢想。