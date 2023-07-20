立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請勞動部、衛生福利部等部會就「性別工作平等法」及「性騷擾防治法」修正草案詢答。（林良齊攝）

依性騷擾防治法規定，非屬教育場域及職場場域的性騷擾行為，可處性騷擾行為人1萬至10萬元罰鍰，依行政院提出的「性平三法」草案，並未針對職場性騷擾行為人罰鍰，勞動部官員表示，依草案雇主可處罰職場性騷擾行為人，且被害人也可對行為人求償，權勢性騷擾更可求償更高金額。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請勞動部、衛生福利部等部會就「性別工作平等法」及「性騷擾防治法」修正草案詢答。

立委吳玉琴表示，依草案提及，雇主未落實防治工作、最高負責人性騷擾等有罰鍰，但並未針對一般員工之間的性騷擾，因此提出修正草案可處職場性騷擾行為人罰鍰；立委賴香伶則提出性騷擾防治法修正，讓性騷擾防治法可處職場性騷擾行為人罰鍰。

勞動部部長許銘春說，內部討論時針對是否要裁罰職場性騷擾行為人有很多不同意見，如有人認為行政罰才是處罰，也有人認為公司內部懲處也是處罰，而依草案也提及公司可懲處行為人，被害人也可對行為人提出民事求償。

勞動部勞動條件及就業平等司司長黃維琛指出，未來也會研議與地方政府，增加協助性騷擾被害人的法律量能。

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