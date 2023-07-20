新北市板橋區今（20）日下午1時許驚傳冷氣掉落砸中等公車的女子，女子當場無生命跡象，送醫搶救後仍不幸於下午2時許宣告不治。對於該社區大樓是否有違規，新北市工務局表示，依「公寓大廈管理條例」規範，僅規範由公寓大廈規約約範，該社區2013年曾報備規約版本，但對冷氣主機無相關規範。

依據「公寓大廈管理條例」第8條指出，公寓大廈周圍上下、外牆面、樓頂平臺及不屬專有部分的防空避難設備，其變更構造、顏色、設置廣告物、鐵鋁窗或其他類似之行為，除應依法令規定辦理外，該公寓大廈規約另有規定或區分所有權人會議已有決議，經向直轄市、縣（市）主管機關完成報備有案者，應受該規約或區分所有權人會議決議的限制。

工務局指出，該社區2013年曾報備規約版本，但對冷氣主機無相關規範，經洽社區管委會總幹事，該社區有要求冷氣主機位置，但無其他特別限制，本案和公寓大廈社區住戶無關，應為勞工在施工過程失誤。

不過，對於法規是否有要求社區定期修改規約，工務局稱，社區申設時第一次報備有要求要規約，但後續並未規定要定期更新或修改。