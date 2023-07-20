為進一步滿足大眾對於高效充電傳輸的需求，Panasonic推出全新兼具快充和耐用的編織線、TPE、高效傳輸3系列充電傳輸線，滿足行動遊牧民族和影音工作者的需求。
Panasonic充電傳輸線全系列通過Mfi蘋果官方認證外，均具備快充、耐彎折、阻燃特性，其中TPE系列、高效傳輸系列，也支援100W PD快充協議，一線搞定手機、平板等所有裝置的充電需求。
這款全新的充電傳輸線採用加粗銅芯線材，Type-C接口 5A電流，Lightning接口3A電流，超越市場其他Type-C接口3A、Lightning接口2.4A商品，大幅提升充電效率。另外，充電傳輸線接口加固，經高達1萬次的插拔、搖擺測試，耐彎折的特性方便隨身攜帶。
3種傳輸線的長度均為1公尺，Panasonic全系列3C配件即日起於恆隆行官網販售，全站享滿999免運外，消費再抽點數、享滿額回饋。
價格方面：
編織充電傳輸系列：
USB2.0 TYPE-A TO LIGHTNING（1M）790元。（官網特價690元）
USB2.0 TYPE-A TO TYPE-C（1M）490元。（官網特價390元）
TPE充電傳輸系列
USB2.0 TYPE-C TO LIGHTNING（1M）790元。（官網特價690元）
USB2.0 TYPE-C TO TYPE-C（1M）490元。（官網特價390元）
高效傳輸系列
USB3.2TYPE-C TO TYPE-C TPE（1M）990元。（官網特價890元）
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