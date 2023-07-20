大陸《經濟參考報》報導，山東省交通運輸廳20日通報指出，高度重視媒體反映山東萊榮高鐵有關施工品質問題，已成立調查組，將會同有關方面全面調查核實，依法依規處理。相關調查結果將及時公布。

《經濟參考報》報導，山東萊榮高鐵被施工人員實名舉報偷工減料，暗藏重大安全隱患。據稱，山東萊榮高鐵三標段勞務分包商、河南省三捷實業有限公司（三捷公司）實名舉報稱，工程施工總承包單位中國建築第八工程局有限公司（中建八局）涉嫌偷工減料，萊榮高鐵部分路基段螺紋樁施工存在品質問題，該段大部分螺紋樁的施工樁長不滿足設計要求，存在重大安全隱患。

《經濟參考報》報導，路基是高鐵線路的重要組成部分，其穩定性直接關係線路品質、列車正常運行及安全。在三捷公司負責人現場指認基礎上，經專業人士配合，大量查閱萊榮高鐵相關路基段地質勘察圖、施工設計圖、分包工程量確認單、混凝土用量結算單，以及結合實際混凝土用量推算工程實物量，結果與舉報人反映的偷工減料問題基本相符。

此外，另有萊榮高鐵三標段其他勞務分包負責人反映，在他們施工的路基段打樁施工過程中也存在類似問題。

《經濟參考報》報導，萊榮高鐵是山東省重大專案，線路西起青島萊西市，東至威海榮成市，全長193公里，總投資297億元人民幣，設計時速350公里，於2020年11月開工建設，預計2023年10月底具備開通營運條件。該高鐵三標段工程施工總承包單位為中建八局，三捷公司是該標段勞務分包商之一，負責部分路基段地基樁鑽孔施工作業。

三捷公司負責人肖衛國透露，其承擔的萊榮高鐵DK128＋700—128＋925路基段螺紋樁工程（設計樁長為14.5米或15.5米），未能按圖施工，實際施工樁長大多在10米至13米，90％以上的螺紋樁成樁未達到設計長度；該公司在萊榮高鐵南海站（DK147＋412—DK147＋950）鐵軌路基施工中，大部分螺紋樁也沒有達到設計樁長。

據相關專家表示，螺紋樁施工工藝是鑽孔深度達到設計要求後停鑽，然後提鑽泵送灌注混凝土。多位曾參與現場施工的人員表示，螺紋樁實際施工長度低於設計樁長，可省掉相當一部分混凝土，總承包單位中建八局由此減少了一大筆開支。

相關專家稱，樁基長度是工程設計中非常重要的參數，如果達不到設計要求，其承載力一般難以達標，後續一系列施工的品質難以得到保障。《經濟參考報》和業內專家通過三捷公司在上述兩個路段螺紋樁施工混凝土用量數據，推算得出其實際樁長普遍縮水，平均長度低於設計樁長的20％左右。

從萊榮高鐵三標段另外兩個勞務分包商的施工人員處獲悉，他們在施工過程中，半數以上螺紋樁也未達到設計樁長，部分實際施工樁長甚至不到設計樁長的50％。

《經濟參考報》報導，三捷公司負責現場施工的朱琦透露，螺紋樁作業是按設計圖紙開始施工打樁，還沒打到設計深度時，遇到較硬地質打不動了，他們向中建八局現場人員反映情況，對方根本不予理會，並在施工樁長未達設計深度的情況下，指令灌注混凝土成樁。

「我們簽署過工程品質終身責任承諾書，如果不按工程設計圖紙和施工技術規範施工，一旦出現工程品質事故會被終身追責。」三捷公司負責人肖衛國表示，他多次向中建八局專案部負責人和現場人員反映施工樁長不夠問題，得到的答覆是：「能幹就幹，不能幹滾蛋」。

肖衛國說，因為反映樁長不夠問題，加上其它一些原因，三捷公司中途被「趕出」萊榮高鐵三標段。

根據樁基作業分包協議，勞務分包商只負責鑽樁成孔，混凝土進料和使用由總承包方現場人員負責調度指揮。在正常情況下，勞務分包商打樁達到設計深度後，經總承包方現場人員和現場監理人員確認合格後方可澆注混凝土，樁長不符合設計要求嚴禁進入下道工序。朱琦表示，這些規則在三捷公司承接段面螺紋樁施工中，成為一紙空文。

多位曾經參與萊榮高鐵三標段樁基施工的人員說，在他們施工的路基段打樁施工過程中，也存在類似問題。

施工過程中，施工方應該嚴格按照設計圖紙和施工規範操作，除非設計單位、建設單位等會商後做過設計變更，否則施工過程中不得隨意更改。

山東萊榮高速鐵路有限公司監事劉傑17日表示，，《經濟參考報》提到的萊榮高鐵上述路基段螺紋樁樁長未做過設計變更。

大陸《建設工程品質管制條例》（國務院令第279號）第二十八條規定，施工單位必須按照工程設計圖紙和施工技術標準施工，不得擅自修改工程設計，不得偷工減料。

三捷公司認為，中建八局作為三標段工程施工總承包單位，是工程施工的組織者、直接管控者，是工程品質控制最核心、最關鍵的主體，本應在防止工程建設偷工減料上發揮主導作用，卻在該標段樁基工程品質管控上「失控」。

有參與該路基段螺紋樁工程現場施工的人員指出，一開始成孔時深度未達到設計要求，現場監理人員也提出過異議，但中建八局現場人員明示施工人員去「協調」駐地監理工程師，通過「做工作」，讓監理人員對減小樁長睜一隻眼、閉一隻眼。上述人員直言：這樣弄不好工程品質會出大問題。

北京交通大學一位從事鐵道工程研究的專家說，如果樁長過短將達不到「把荷載傳遞到地基土深層、減少工後沉降」的目的，可能引起基礎失穩，進而造成永久性病害及安全隱患，威脅行車安全。

就三捷公司舉報的問題，中建八局時任萊榮高鐵三標段專案經理黨國超表示，正在參加培訓，沒時間回應。

針對三標段地基樁長不符合設計要求等問題，山東萊榮高速鐵路有限公司18日，已派出調查組到專案現場開展調查。