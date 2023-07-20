港務公司今年編列1億元投入漁光島建設。(台南市政府提供／曹婷婷台南傳真)

2024年台灣燈會、台南400及世界蘭展都在台南舉辦，台灣港務公司與台南市政府今天舉行「港市合作平台」會議，港務公司編列1億元投入漁光島建設，市長黃偉哲也提到以觀光發展為主軸，明年多場大型活動在台南，希望著眼於海上交通，引進郵輪業者把遊客帶進台南。

台灣港務公司及台南市政府從2013年起成立「安平港自由貿易港區合作推動平台」，為達「北觀光、南自貿」雙軸心發展全方位目標，並聚焦港市共同合作，台灣港務公司與台南市政府在既有基礎提升為「港市合作平台」，雙方今天就安平港重大招商及投資開發議題、水岸觀光與自由貿易港區招商計畫、漁光島聯外交通、基礎建設及開發招商等議題共同研商。

台南市政府表示，安平港「北觀光、南自貿」雙軸心發展策略，近期招商成果有目共睹，希望結合重大活動，達到港市共榮目標。

南市府地政局指出，漁光島觀光遊憩計畫分成短中長程計畫，港務公司每年以盈餘回饋台南市政建設外，從去年起規畫至2026年將分年編列經費，進行漁光島基礎設施開發建設，其中，今年編列1億元經費投入漁光島建設，除近期為進行沙灘活化及有效管理，也將投入停車場、廁所、盥洗設施、汙水納管等基礎工程。

黃偉哲表示，安平港為國內少數與市區毗鄰的港口，聯外交通便利，擁有得天獨厚先天發展條件，未來希望在觀光遊憩主軸下，從海上交通著眼努力，將觀光量能導入台南深度旅遊體驗。

他也提到，港務公司和台南市府會投入更多資源改造安平港整體環境，「漁光島土地擴大都市計畫案」現已完成並公告實施，市府將辦理漁光島南北側市地重劃。港務公司董事長李賢義感謝台南市政府對於安平港的重視，無論在招商、都計(審)、建造、使照請領及交通等給予協助。