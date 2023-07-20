饗賓餐飲集團2021年底取得台北101大樓的86樓高空餐廳承租經營權，陳毅航表示，台北101是世界級舞台，對所有餐飲業者而言都是獨一無二。因此，在有機會與台北101合作後，便以撐得住狀況下做出世界級餐飲為目標，讓世界看到台灣的美好與能量。

陳毅航指出，饗賓自2021年6月疫情三級警戒期間，扛著每月虧損數億元壓力展開規畫發想，最終討論到第39個版本才定案。他指出，自由多元是台灣餐飲業的特色，Buffet自助餐業態正符合此精神，且發展迄今與精緻餐飲（Fine Dining）的界線已經很模糊。

「饗 A Joy」全店占地555坪，設有282個席座。空間設計結合台灣地貌並納入文化意涵，以山、海、原、城4區境向出發，打造沉浸式六感餐飲體驗。陳毅航說明，第六感是指所有參與夥伴想讓世界看到台灣的熱情，希望提供「All You Can Enjoy」體驗。

陳毅航透露，「饗 A Joy」對集團是全新且很具挑戰性的創作，有15～20％是到餐廳現場後持續創作、變得更好。過去集團打造「饗饗」及「旭集」的單店投資規模約1.2～1.5億元，「饗 A Joy」的投資規模則達近3億元，其中在消防等看不見的重要領域耗資近1億元。

對於新品牌命名「饗 A Joy」，陳毅航透露其實是回歸初衷，因為「饗食天堂」的原名就是「饗」，取自「饗以盛宴」之意。集團曾發想討論25～30個命名，最終決定回歸初衷、命名為「饗 A Joy」，以單字兼具「饗」、「享」、「鄉」等不同意義。

為提供集團最高檔品牌細膩精緻服務，陳毅航表示，「饗 A Joy」自集團3000多名員工中調任150位菁英同仁、每人加薪6千元，其中廚房內勤約90位，目標「饗 A Joy」營運首年營收達7～9億元，整體投資金額若能在5年內回收，就是非常好的表現。