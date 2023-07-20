經公平會分析，存續公司遠傳整合亞太電之頻譜、網路及人力等資源後，可提升頻譜使用效率、涵蓋率及網路品質，也有助於促進5G應用服務發展，核心網路整併可減少機房、基站重複建置，可落實節能減碳的政策目標，而具有整體經濟利益。但本結合實施後，行動寬頻服務市場占有率、市場結構及市場集中度均有所提高而仍存有部分限制競爭的疑慮。

對此，遠傳電信主動提出實施多項優惠資費方案及保障亞太電信用戶權益之承諾，並承諾將提升服務與網路品質，推廣VoLTE服務，持續以大數據、人工智慧、物聯網技術投入企業雲端服務、遠距教學服務、遠距健康照護等應用領域，另將持續挹注資本支出在通信軟體及硬體設備的建置與擴充，提升網路覆蓋率、傳輸速度及增加容量等措施。

公平會表示為消弭本結合限制競爭之疑慮，並確保整體經濟利益大於限制競爭之不利益，經審議後決議不禁止其結合，但從用戶端權益的保障、服務及網路品質的提升及促進市場競爭三方面。其中，在消費者最敏感的資費部分，遠傳須概括承受亞太電既有用戶契約，確保用戶得依契約約定之資費、內容與條件使用至114年12月31日；針對身心障礙、中低收入戶、低收入戶、清寒學生、65歲以上族群，提供至少5年優惠資費方案；另針對一般用戶提供至少1年優惠資費方案；而上述資費方案實施情形，應於合併後5年內每年提交公平會備查。

台灣兩大電信合併案台灣大+台灣之星是在2021年12月31日宣布，期間經歷的超額頻譜繳回與否的激烈唇槍舌戰，遠傳與亞太電則是在2022年2月25日宣布。隨著公平會以附加負擔通過遠傳、亞太電合併，存續方遠傳就可以開始進行網路基站的整併作業，以最快的速度讓綜效發揮。後續，台灣電信市場就靜待公平會何時通過台灣大、台灣之星的合併案，屆時，新電信三雄的重新再戰，可謂是在歷經將近2年的奮鬥後正式鳴槍。