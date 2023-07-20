徐懷鈺今出席演唱會記者會。（寬宏藝術x滾石唱片提供）

徐懷鈺今出席演唱會記者會。（寬宏藝術x滾石唱片提供）

徐懷鈺將於10月7日首度攻蛋，今（20日）出席演唱會記者會，受訪時她坦言不期待門票秒殺，「因為如果期待了，到時候沒有秒殺會哭，覺得慢慢賣比較好，我心態很正確」，至於籌備演唱會最緊張的部份？她直言心情平靜，目前連會議都還沒開完、歌單也還沒確定，至於嘉賓？她表示還在邀請，一定會是合作過的。

講到挑選嘉賓，她謙稱怎麼會是挑人家，這樣的口氣會有「剩下來的感覺」，隨後話鋒一轉，她突然聊到《浪姐4》參賽過程，自己就是「被挑剩的」，她回想當時心情，「就必須被迫成為跟別人成為一組，但也不會是受挫的，因為剩下來的東西也不見得是最差的」；隨後自爆成名曲〈我是女生〉，當初就是別人不要的歌，「當初是被別人退掉的歌，後來變成我的成名曲，所以剩下來的東西並沒有不好，只是我們懂不懂得欣賞它」。

至於《浪姐4》為何沒參與復活賽？徐懷鈺正面回應，表示：「因為我剩不到幾個小時準備，真的太短了，所以才決定放棄，我有準備東西，但不可以沒有練習就上場，會被自己搞砸。」如今返台攻蛋，她幽默表示：「很謝謝大家，如果沒有你們，我的IG不會有藍勾勾，如果沒有你們，我也不會站上小巨蛋，如果大家跟我要在大巨蛋相見的話，就先讓我去高雄巨蛋」。