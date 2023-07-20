受到疫情影響延遲1年的第19屆杭州亞運會即將在9月23日開幕，體育署今天公布中華隊代表隊名單，預計派出524位選手參加32個運動種類賽事，體育署副署長洪志昌保守預估期盼能突破10金。

這次杭州亞運共計有40種運動種類競賽，中華隊將參加其中32項賽事，代表團總人數超過700人，其中東京奧運奪牌的黃金計畫菁英許選手包含了舉重郭婞淳、陳玟卉、羽球男雙李洋、王齊麟、戴資穎、柔道楊勇緯、跆拳道羅嘉翎、射箭魏均珩、湯智鈞、桌球混雙林昀儒、鄭怡靜、體操李智凱和拳擊黃筱雯等人都將再次披上國家隊戰袍。

2018年雅加達亞運會奪金的射擊林穎欣、呂紹全、楊昆弼、射箭陳怡瑄、潘宇平、空手道谷筱霜、軟式網球余凱文、鄭竹玲、滑輪競速溜冰趙祖政、李孟竹與男子龍舟隊也將尋求衛冕。此外屬於奧運新興項目霹靂舞、滑板、運動攀登；國人喜愛的棒球、籃球、足球和排球四大團體項目皆派隊參賽。

體育署副署長洪志昌表示，受到新冠肺炎疫情影響，很多代表隊選手都無法正常出國比賽，2018年雅加達亞運會中華隊創下17金19銀31銅的歷屆參賽次佳成績，本屆賽事保守預估以突破10金為目標。

洪志昌說，為了讓所有選手和教練有一個舒適的環境，來回機位艙等都至少豪華經濟艙或是商務艙，期許選手們能全力以赴爭取佳績，進而挑戰競技運動最高殿堂2024年巴黎奧運。