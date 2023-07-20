花蓮縣環保局獲花東基金支援1億3500萬元及地方配合款5000萬元，於去年9月改建國防部花蓮民德營區報廢舊有建物，成立「環境教育數位中心」，完工後卻發現廠商「多蓋」100多坪，經仲裁仍須給付1375工程款，這筆款項今送到議會讓議員傻眼，質疑環保局為何要先「買單」，該提告追究責任，經動用表決通過二讀。

環保局配合中央推動《環境教育法》，2011年接管國防部花蓮「民德營區」，利用軍方報廢建物成立環境教育永續中心，推動環教工作，但因軍方舊有建物使用逾50年，有安全及耐震疑慮，且環保局現有辦公室後空間不足，且建物使用近45年，牆面已有劣化現象，經規畫整合環，在營區舊址成立「花蓮縣環境教育數位中心」。

縣府向環保署爭取花東基金補助1億3500萬，再加上中央、地方配合款5000萬元，環境教育數位中心新大樓約1270坪，佔地寬廣，2019年起造，2022年落成啟用。

建物雖已落成啟用，但營造廠商卻「多蓋」100多坪，向縣府追討1375萬元工程款，後續引發履約糾紛。縣議會今召開臨時會，環保局將追加預算送入議會審查，引發議員熱烈討論，縣議員張美慧、楊華美、黃馨、林源富、鄭寶秀、吳東昇等人紛紛提出看法。

張美慧質疑，既然廠商擅自多蓋，縣府為什麼不提告，為何縣府要先「買單」，這都是民脂民膏，應該謹慎，也有議員認為錯非環保局，但仍要追究監造廠商責任。

面對議員追問，環保局代理局長饒慶龍說，本案送公共工程仲裁，「結果卻輸了」環保局也不能接受，但還是要尊重仲裁結果，已呈報環保署獲同意，在工程款中做調整，給付這筆錢。

縣府代理祕書長饒忠說明，據他了解「多蓋」的原因，該工程是統包案，由環保局為起造人，委請專業營建管理（PCM）監造，營造商的設計超過統包工程設計需求書，PCM應該來向起造人確認，但PCM卻沒有，才變成多蓋。全案癥結在PCM未善盡監造職責，後續會向PCM提出行政訴訟。

但饒忠也坦承，承辦科長換多人，承辦工程壓力大，也非工程專業人員，造成工程的疏忽，後訴諸仲裁結果，他為此表達歉意。經議長張峻動用表決，多數議員同意，全案二讀通過。