日盛亞洲非投資等級債券基金研究團隊指出，企業信用基本面仍穩健，加上今明兩年經濟或會重回成長，2023年以來亞洲債市的違約狀況均已顯著好轉。此外，2023年上半年亞債整體發行量僅620億美元、年減42％，為2012年以來最低，亞債市場在新發行量有限之下，信用品質較佳的舊券將獲追捧。

日盛亞洲非投資等級債券基金研究團隊指出，現階段亞洲非投等債利差為929點、高於五年平均730點，殖利率為12.02％，亦優於五年平均的9.7％，而目前未計利息的亞洲非投等債指數價格為59.86美元、相對100美元票面實屬相對低位，價值面深具優勢。

觀察亞洲各國非投等債表現，印尼持續推動經濟復甦，煤炭及金屬等需求持續，加上近期印尼央行停止升息循環，且預估通膨今年將降至2～4％目標區之內，市場傳出明年第一季即將降息可能，預期偏高評等的債券將有所支撐，可持續關注煤炭、金屬及房地產等產業公司。

展望後市，近期美國與亞洲多數國家通膨壓力趨緩，市場預期升息循環邁入尾聲，對於亞洲非投資等級債券投資布局策略，可視市場信心與評價，留意進場機會。