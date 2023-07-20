相關單位順利將船員們救上岸。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

高雄港今日被發現有1艘船嚴重傾斜，漂浮在海上，港務公司表示，該艘船是印度籍貨櫃船「天使（ANGEL）」，今日不明原因進水，船體持續向左傾斜8至9度，船長宣布棄船，高雄港務分公司獲報後於一港口安檢所成立前進指揮所，將船上19名船員救上岸，其中1名船員血壓偏高，右手臂碰傷已後送就醫，另外4名船員將重返天使輪現場協助後續船舶緊急救助事宜。

1艘總噸印度籍貨櫃船「天使（ANGEL）」於4日下午8點46分申請於高雄港第二錨區西側下錨暫泊待命，距離一港口南堤外約2.8海浬處，20日上午9時31分高雄港務分公司接獲通報，該船因不明原因進水，船體持續向左傾斜8至9度，船長宣布棄船，船上有19名船員，1349只空櫃，請求救援。

高雄港務分公司於接獲通報後，隨即成立緊急應變小組，並於上午10時40分邀集航港局南航中心、引水人辦事處、海巡署、台港勤公司、環球海事、伍航船務代理、港警、港消等單位召開緊急應變會議，除請海巡署即派遣船艇、人員前往救援外，高雄港務分公司並已於一港口安檢所成立前進指揮所，由港務處長郭光輝率隊進駐，現場並備有食物、飲用水、毛巾等供被救助船員使用。

該輪船上19名船員順利於下午12時35分全數由海巡單位CP10032及P1028船艇救起進港上岸，接續由港消進行救護檢傷，其中1名船員血壓偏高，右手臂碰傷已後送就醫，另外，4名船員將重返天使輪現場協助後續船舶緊急救助事宜。

高雄港務分公司同時已緊急派遣2艘拖船於旁戒護，下午1時30分將再召開第二次緊急應變會議，研商船體拖帶救助事宜，並請伍航船務代理公司盡速安排於「天使輪」周圍至少圍設2道以上攔油索，以防船上油汙染發生。