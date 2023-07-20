女星Melody（殷悅）日前無預警宣布與富商丈夫吳育奇離婚，結束長達17年的婚姻。誰料，19日傳出吳育奇透過律師提出離婚無效之訴，Melody今(20)日則在社群上發文吐露近況。此外，吳育奇身邊親友也出面發聲，透露Melody的私下行為。

Melody與丈夫吳育奇結婚多年，女方日前卻突在社群上發文宣布兩人離婚消息，看似經協議和平結束婚姻關係，近日卻爆出吳育奇透過律師提出離婚無效之訴，疑似對於房產分配問題未達成共識。不過，Melody經紀人對此表示：「如同上次所言，我們不對離婚細節多做回應，謝謝。」

此外，據《三立新聞網》報導，吳育奇的親友出面發聲，透露夫妻兩人已爭吵許久，且Melody將丈夫當成是提款機，就連離婚協議條款也不願讓步，並嗆丈夫：「如果在合約上的條款你沒有辦到，我就告死你！」

事實上，Melody在傳出吳育奇提出訴訟後，今日也首度更新社群，在IG上配文寫下：「Back to work」，並曬出一張自己在《11點熱吵店》錄影的花絮照片，她在鏡頭前面帶微笑的模樣，看似並未受到近期風波的影響，讓不少粉絲見了紛紛留言：「無條件支持你，就因單純喜歡你」、「姐姐太美了！請繼續綻放美麗。」