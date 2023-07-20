談到夏季消暑飲品，青草茶是許多人心中的熱門選項之一。對此，欣華安中醫診所副院長艾莉絲表示，其實青草茶全年都適宜，不僅有退火、利尿作用，還能補充流失的水分、礦物質，但千萬不要為了追求清熱解毒而大量飲用，反易造成肝腎負擔。此外，她也提醒，包括幼童、孕婦、腸胃道不好者、經痛女性，以及腎臟、心臟或肝臟不好的人，都不宜飲用。

艾莉絲在臉書專頁「艾莉絲學姊 中醫皮膚科專科醫師」發文表示，青草茶不僅適合夏季，全年都適宜飲用，不僅有退火及利尿作用，也能補充流失的水分與礦物質，很適合經常運動或體力消耗大、長青春痘、嘴角易破、容易口乾舌燥或口苦者。除此，夏季高溫易引發中暑，若有口乾、頭痛、上火、煩躁、疲倦等與中暑相關的症狀，或身體燥熱到解不出小便者，也適合飲用。

然而，若想喝青草茶退火，艾莉絲指出，以中醫師觀點來看，火氣有虛實之分，若是熬夜、晚睡引起的口苦、口乾、胃食道逆流、乾咳、潮熱盜汗、牙齦腫脹等，都屬於虛火，喝青草茶恐怕沒效，反而延誤治療時機。

至於青草茶有何禁忌？艾莉絲說明，青草茶屬民間偏方，不像中藥處方有經過完整、嚴格的醫學認證，加上市售青草茶的成分都不一樣，所以千萬不要把它當成藥物，為追求清熱解毒等功效而大量飲用，反而容易造成肝腎負擔。她並列出以下5種不適合飲用青草茶的人，需要多加留意：

1、幼童：艾莉絲表示，由於幼兒的腸胃道比較敏感，飲用後容易會有腹瀉、腹痛的問題，所以不適合喝青草茶。

2、孕婦：艾莉絲說，青草茶屬性寒涼，對孕婦來說體質較為敏感，怕喝青草茶會因此誘發宮縮。

3、腎臟、心臟或肝臟不好的人：艾莉絲強調，有些青草茶含鉀離子，不適合慢性腎臟病患者過度飲用，且鉀攝取過量也可能引起心律失常。

4、腸胃道不好的人：艾莉絲提醒，容易腹瀉、拉肚子者，可能會在喝完後症狀加劇，因此應盡量避免飲用。

5、會經痛的女性：艾莉絲指出，若女性生理期會經痛，在經前、經期期間及剛結束後幾天，都不宜喝青草茶。因為，青草茶不僅性涼，有些還可能含活血成分，容易造成月經血量太多，而月經剛結束容易體虛，青草茶淺嚐即可。