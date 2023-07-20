桃園市動物保護教育園區2018年啟用，提供犬貓收容、認領養、絕育、救傷醫療及教育推廣等服務，但園區不僅收容量滿載，動保人力也有缺口。桃園市動物保護處持續開出職缺，近日一口氣徵6名管制隊臨時人員，盼盡快補足人力，紓解前線壓力。

動保處統計，位於新屋藻礁路的動保園區，現收容犬隻約690隻、貓的數量已達230隻，收容量滿載，而在園區中，正式職員加臨時人員目前共有31人，其中南區管制隊在職有6人，距離滿編還缺7人。

動保處長王得吉指出，動保園區多年來都缺乏臨時人員人力，例如今年初開出清潔人員職缺，至今也尚未徵齊，由於南區管制隊上半年有人離職，因此人力較吃緊，陸續補人中，若有案件則會請北區的人員支援。

這次動保園區再開出6名南區管制隊臨時人員職缺，工作項目包括動物人道捕捉、動物管制車駕駛、急難救助、收容照護、動物相關陳情案件處理、相關政策宣導、行政車輛駕駛、協助消毒防疫工作等，上班日數比照公家機關，詳情可至動保處臉書專頁查詢。

王得吉表示，動保園區由於地點較偏遠，上班交通不便等因素，影響應徵意願，就他觀察臨時人員的人力從未補齊，動保處持續為園區開職缺，盼盡快補足相關人力，紓解前線動保人員壓力，歡迎對動物有耐心、不怕接觸流浪動物、具服務熱忱者應徵。