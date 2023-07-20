信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，房價一路上漲固然會導致民眾購屋要多些時間存錢，不過最重要的還是購屋動機與需求甚麼時候發生，而剛性需求最常見就是因為新婚，需要買屋自住，因此晚婚也會成為購屋需求較晚發生，再加上養兒育女的開銷，首購買屋的年紀越來越晚。

據聯徵中心資料顯示，今年第一季購屋申請貸款最多的是40~45歲，共7314件，購置總價約1271萬元的房屋，其次是35~40歲共有7245件，購買1204萬元，30~35歲則有6479件，購買總價1147萬元的房屋，但2013年第一季申請房貸數量最多的是30~35歲，共9149件，購買總價729萬元的房屋，其次是35~40歲購買總價796萬元房屋，40~45歲則是購買總價877萬元房屋，與10年前相比總價多出約400萬元。

曾敬德指出，光是多出的400萬元，首購可能就要多準備80萬的自備款，一般家庭就要多存好幾年，還要搭配30年期的房貸減壓，建議有需要購屋的民眾，未來可以申請政府的新青安政策房貸，享受政府給予的福利。