新北建築工人3樓墜落 頭部撕裂傷送醫急救 17:112023/07/20 中時新聞網 簡銘柱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市永和區保福路二段與中山路一段交叉路口工地發生工安意外。（示意圖） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今（20）日下午14時許，新北市永和區保福路二段與中山路一段交叉路口工地發生工安意外，1名51歲工人於工地工作時不慎由3樓踩空（高約10米），掉落1樓地面，造成頭部4公分撕裂傷、意識不清，送往北市台大醫院。至於意外發生原因還有待調查釐清。 北市松山民宅1樓大火 烈焰濃煙狂竄警消搶救 樹林透天厝凌晨大火 警消切開鐵門逐層順利救出5人 17樓冷氣掉落砸死女大生 物理老師：等於被時速120汽車撞到 #3樓 #頭部 #撕裂傷 #工地 #北市 也許您會感興趣 推薦閱讀 北市動物園馬來貘 救援4天無效 證實死亡 13:262023/07/19 生活 連偷蘋果專賣店耳機12次 北市警逮無業男 13:022023/07/20 社會 北市3國中師生組單車隊 完成11天環島之旅 11:532023/07/19 生活 新北4學子獲總統教育獎 侯友宜贈滿願獎金 12:022023/07/19 生活 冷氣機17F直墜！女大生「頭部重創」慘死 律師曝「誰要負法律責任」 16:162023/07/20 社會 男子欠債跑路 債主威脅「不還就處理掉」警即時攔車救出 12:342023/07/19 社會 藍委曝軍公教加薪竟要地方買單 政院回覆是這原因 15:052023/07/19 政治 技師遭車斗重擊頭部慘死 肇事者謊話連篇被「關鍵證據」打臉 20:032023/07/19 社會 北市12文創品牌赴東京設計商品展 獲讚「最受注目亮點」 19:202023/07/19 生活 北流工程款爭議案 文化部回應 13:082023/07/19 生活 與60多國競逐 新北市政府微電影入圍紐約廣告獎 15:082023/07/19 生活 YouBike都會通使用率更高 北市交通局估主因是這個 15:152023/07/19 生活 雙層餐車上路！台北遠東香格里拉打造流動饗宴 台北日夜美景佐餐 17:562023/07/20 生活 民進黨批「居住正義是空話」 新北市府：別抹煞同仁努力 16:442023/07/20 政治 22歲女「遭冷氣機砸頭」慘死 親姊目睹跪地哭喊CPR 15:302023/07/20 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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