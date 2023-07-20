今（20）日下午14時許，新北市永和區保福路二段與中山路一段交叉路口工地發生工安意外，1名51歲工人於工地工作時不慎由3樓踩空（高約10米），掉落1樓地面，造成頭部4公分撕裂傷、意識不清，送往北市台大醫院。至於意外發生原因還有待調查釐清。