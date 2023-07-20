八德大湳森林公園今天正式開園迎客。（陳夢茹攝）

大湳森林公園進出的主要道路僅有1條，明年停車場工程動工後，會採取人力管制進出，確保民眾的安全。（陳夢茹攝）

前身是保一總隊大湳營區的八德區大湳森林公園，園內曾發現一級保育類黃鸝鳥，因生態豐富被定位為生態型導向公園，市府斥資4.5億元自2020年動工，在地民眾盼了3年終於等到開園日，不過由於土地徵收作業尚未完成，地下停車場預估明年動工，需等到2026年才完工。

大湳森林公園內有生物棲息地林間草澤、草生地帶、次生林、昆蟲生長區及開放水域，樹蔭下休閒空間的森林學堂、竹構觀景台等，採取生態工法、循環利用建置概念，20日正式開園迎客。市長張善政出席開園活動，他表示，大湳森林公園的環境和空氣都非常良好，可以說是八德之肺，附近鄉親可以時常到公園內散步，身體也會越來越健康，往後周邊的小學也可以到大湳森林公園辦理校外教學。

工務局說明，大湳森林公園兼具保水防洪減災、自然生態復育與在地文化傳承，其景觀工程經費約4.5億元，內政部營建署補助3000萬元，友善環境的規畫構想榮獲2019年第7屆台灣景觀大獎優質獎、2020年國際景觀建築師協會景觀大賞及2022年國家卓越建設獎最佳規畫設計類特別獎的肯定，今年也要角逐年度公共工程金質獎。

大湳森林公園地下停車場建置工程總經費約6.5億元，中央於5月30日核准前瞻計畫補助經費約2億元，北區停車場有7格汽車位、62格機車位等，南區停車場有83格汽車位、102格機車位等。交通局坦言，大湳森林公園地下停車場建置工程還處於土地徵收階段，遊客如有停車需求，可步行約500公尺至附近的大忠國小停車場，該停車場有322格汽車位，平時停車率約6成，尚可應付入園民眾。

交通局坦言，大湳森林公園地下停車場建置工程明年中旬土地才會完成徵收，預計7、8月動工，2026年完工。地下停車場因需要開挖至地下2層樓，工程龐大且所需時間較久，加上該公園進出的主要道路僅有1條，明年動工後會有許多工程車輛進出，未來勢必要採取人力管制，才能確保民眾行的安全。