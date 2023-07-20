女星艾莉絲（本名曾莉婷）結束與日籍前夫的婚姻後，帶著女兒梨梨醬旅居法國，不但創業個人品牌「唯有機」，還邂逅英國外交官馬培迪，兩人於2017年結婚，婚後生下可愛的兒子威廉弟，而艾莉絲也常在社群分享生活，近日她透露首次進英國警局，是因為英國居留卡失竊。

艾莉絲昨（19）日更新限時動態，PO出英國警局的照片，無奈直言：「第一次來英國的警察局，最近真的災難連連，請叫我災難女王」，原來是她近日去諾丁山旅遊時錢包被扒手偷走，而錢包裡有重要的居留卡，為此她特地跑一趟辦事處重新補辦，艾莉絲不免發牢騷「可惡的小偷，我默默地詛咒你」。雖然經歷事故，但艾莉絲在地鐵上看到有需要的人還是願意伸出援手，一位男子在面紙上寫道「我打從心底地懇求，我有一個2歲女兒，沒有工作，也沒有房子，神幫助了你，請施捨一枚硬幣給我」，讓艾莉絲覺得乞討男子至少是靠努力賺錢，因此用幾塊英鎊買下面紙。

艾莉絲的錢包被偷，她上警局報案。（圖／iris_1221_lily Instagram）

艾莉絲一個月前才透露慘遭國際詐騙，她大嘆「現在這些高科技的駭客詐騙手法，已經高超到一個極難防範的境界」，吐露一年前與法國生產供應商洽談產品製造，來回溝通約一年的時間，近期簽訂合約準備開始進行生產，過程中與對方的聯絡都是透過電郵，準備支付訂金時供應商提供的銀行帳戶和公司名稱相同，銀行所在地卻在葡萄牙的里斯本，這讓她和同事起了疑心，但對方強調無誤，於是最後仍然匯款了，不過匯款後驚覺不對，打電話確認才發現銀行匯款帳號並非供應商。

原來她與供應商的電郵早就被印度的駭客監視，等到要支付款項才跳出來假冒供應商，且郵箱帳號只改了一個相似的字母，讓人不仔細看看不出差別，艾莉絲也透露「當然這筆貨款要追回來的可能性幾乎微乎其微」，對此她給出10點建議，避免上當，例如：系統安全檢查、更新軟件、使用強大密碼、避免安裝未知應用、仔細檢查所有交流、備份舊文件、提供額外聯絡方式、聘請IT顧問、自查是否有洩漏、跟蹤IP地址。