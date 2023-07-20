印度東北部曼尼普爾省（Manipur）傳出女性遭性侵，全裸遊街，總理莫迪（Narendra Modi）今天怒斥「可恥」，並敦促各省政府首長確保女性安全。

100+ Hindu temples have been attacked in Manipur

1000+ Meitei Hindus were forced to leave their Homes & shift to Camps.



Multiple Hindu Women were Gang [email protected] in the past 2 months, but this Viral video made you Release the Statement??



No words on Bengal ? No Action as well? pic.twitter.com/FZMKQW4t1N — Randomsena (@randomsena) July 20, 2023

路透社報導，社群媒體上出現一些影片，據稱顯示兩名女性在發生大規模暴力動亂的曼尼普爾省街上裸體遊街示眾，影片中的民眾稱這是一起輪姦事件。路透社無法立即核實影片的真實性。

自5月初曼尼普爾省爆發種族暴力衝突以來，至少有80人死亡，4萬多人逃離家園。

曼尼普爾省省長辛赫（Biren Singh）在推特（Twitter）上表示，警方已對此案採取首次逮捕行動，但沒有明確說明逮捕多少人。

辛赫說：「目前正在進行徹底調查，我們將確保對所有肇事者採取嚴厲行動，包括考慮死刑的可能性。」

印度最高法院表示對這些影像深感不安，並要求政府告知法院已採取哪些行動逮捕肇事者，並確保此類事件不再重演。

印度大法官錢德拉丘德（D.Y. Chandrachud）表示：「在憲政民主國家中，這是不可接受的。」

莫迪表示，這起事件讓他內心充滿悲傷和憤怒。他在國會會議前說道：「任何公民社會都該為此感到羞恥。」