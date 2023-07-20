AI需求熱潮不敵庫存調整，台積電二度下修今年美元營收恐衰退10%，加上美國廠量產時程由2024年底延至2025年，受到兩大利空因素夾擊，外界擔憂法說會變「法會」成真，拖累周四（20日）台積電ADR股價盤前狂殺逾2.7%，眼看100美元大關岌岌可危。

台積電今（20日）下午召開法人說明會，總裁魏哲家表示，半導體庫存去化時間較原先預期更長，儘管人工智慧（AI）需求強勁，但無法抵銷終端需求不如預期影響，再度下修台積電美元營收預估，由衰退 1~6%下修至約10%。

台積電預期第3季營收將約167億至175億美元，以中間值171億美元，將季增9.1%，毛利率約51.5%至53.5%，營業利益率約38%至40%。今年資本支出維持320~360 億美元，但因市場仍有不確定性，將適時調整或緊縮資本支出。

魏哲家指出，全球經濟動能疲弱，中國經濟復甦及終端需求成長不如預期，客戶對前景看法更保守，預期庫存調整恐延續至第4季，不過第3季AI需求增加，可望帶動3奈米製程產能。

台積電董事長劉德音表示，美國亞利桑那州廠目前遭遇一些挑戰，亦即熟悉半導設備安裝的專業人員不足，將從台灣調派相關專業人員協助，並在當地培訓技術員工，受到這些因素干擾，美國廠量產時程恐自原訂的2024年底延後至2025年。