新北市永和區永福里長陳紫渝被譽為「最美里長」，她近日被爆出與警員談戀愛，還親密開房間，引發熱議。不料同為永和區里長、立委擬參選人莊銘淵竟發文說「盡量避免華而不實的花邊新聞」，引發外界批評蹭熱度。國民黨台北市議員徐巧芯砲轟：「交男朋友你也要管？住海邊？」莊銘淵隨後刪文並發表道歉文，受訪時卻又提到「身為里長前輩，希望用經驗提醒而已」，徐巧芯再開砲：「道歉長這樣，也太沒誠意！」

莊銘淵今(20日)在臉書PO出一張「最美里長VS特優里長」圖卡，內文引述陳紫渝與男友被媒體直擊戀愛的報導，他表示看完新聞感觸很深，直呼做好里長並不容易，提到「保持良好形象也很重要，盡量避免華而不實的花邊新聞」，還說要找時間跟陳紫渝經驗分享，此文引發各界抨擊。

「交男朋友你也要管？住海邊？」徐巧芯在莊銘淵的貼文下留言直批，為什麼談感情=沒做事？民國幾年了還有這種觀念，可以下去了啦！爛透！單身女性正常交往應該給予祝福，「真正應該被撻伐的應該是Kolas當小三，王必勝外遇吧？你有罵過他們嗎？」

莊銘淵隨後刪文，並發道歉文表示：作為民進黨黨員及黨徵召的立委參選人，本應更堅守黨的價值，一起為性別平等的社會繼續努力，但為了個人選舉而有不智之言行，有欠思考，本人會深切反省，也會親自向陳紫渝里長道歉。親綠名嘴溫朗東留言轟「一人害全黨，退選吧！」網友表示「這水準很民進黨，非常尊重女性，讚」、「請問民進黨，這樣的道歉是你們默許的嗎？賴清德黨主席，這樣的候選人真的是黨要的嗎？」

莊銘淵也在受訪時強調，自己只是想做一些經驗分享，「畢竟我也比較資深，如果造成她的誤會、感到遺憾，對造成社會大眾紛擾道歉。」徐巧芯對此留言直呼：「這算道歉嗎？他的道歉長這樣，也太沒誠意！」