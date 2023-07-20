和泰集團「原夢國家隊」再傳捷報，新竹縣五峰鄉桃山國小合唱團參加「新加坡第七屆國際合唱節」，在17歲以下同聲合唱組獲得《金質獎》佳績，為該組別平均年齡最小的合唱團，透過純淨有穿透力的歌聲、整齊有力的動作搭配泰雅傳統樂器，以台灣泰雅的力量與美麗震撼現場。

和泰集團「原夢國家隊」公益計畫長期贊助泰雅族小學合唱團，有新竹縣尖石鄉嘉興國小及五峰鄉桃山國小，希望台灣珍貴的天籟童聲得以被更多人聽見，支持合唱團參加比賽及提供表演機會。桃山國小合唱團於本月16日至19日參加「新加坡第七屆國際合唱節-Singapore International Choral Festival」，為亞洲地區最大型及歷史悠久的合唱比賽，今年有來自亞洲7國超過60組的報名隊伍。

桃山國小為「新加坡第七屆國際合唱節」唯一的台灣代表團，在同聲合唱組（17歲以下）獲得《金質獎》佳績，為該組別平均年齡最小的合唱團，透過純淨有穿透力的歌聲、整齊有力的動作搭配泰雅傳統樂器，以台灣泰雅的力量與美麗震撼現場。

桃山國小合唱團此次受邀擔任新加坡國際合唱節開幕儀式表演嘉賓，也在賽後的友誼音樂會，代表台灣與來自世界各國的合唱隊伍交流互動。透過站上世界表演舞台，完美展現出賽前的練習成果，讓純淨宏亮的泰雅之聲被所有人聽見。

和泰集團「原夢國家隊」桃山國小合唱團於新加坡第七屆國際合唱節榮獲同聲合唱組《金質獎》。（和泰提供／陳大任台北傳真）

透過到新加坡比賽的機會，合唱團開心踩點知名景點。（和泰提供／陳大任台北傳真）

原民COVER歌手Ponay擔任原夢啦啦隊長，陪伴桃山國小參加新加坡國際合唱節。（和泰提供／陳大任台北傳真）

和泰集團「原夢國家隊」除了支持嘉興國小及桃山國小合唱團勇闖國際合唱賽事，讓愛唱歌的泰雅小小唱將們追逐夢想，更全額贊助兩校五百萬的出國比賽行程，為合唱團增購全新族服及活動團服，學校只需專注於合唱團的指導練習，順利踏上世界的舞台發光發熱。「原夢國家隊」另一組隊伍嘉興國小7月初已於「韓國世界合唱大賽」兒童組及無伴奏民謠組獲得《金質獎》，成為台灣之光。

為了幫小朋友加油打氣，和泰集團特別邀請原民COVER歌手Ponay擔任原夢啦啦隊長，Ponay從賽前練習就一直陪伴「原夢國家隊」，支持著嘉興國小跟桃山國小完成比賽，更跟著桃山國小前往新加坡全程紀錄挑戰「新加坡第七屆國際合唱節」，Ponay說，很榮幸成為最棒的啦啦隊長，陪著合唱團一起親身經歷自己代表台灣聲音的感覺。

和泰集團「原夢國家隊」珍惜這片土地上美好的聲音，將持續陪伴嘉興國小及桃山國小合唱團，在長期的公益投入下，孩子們在成長路上有更多不一樣的體驗跟機會，擁有飛得更高的勇氣。和泰集團秉持「沒有最好、只有更好」的意念，帶領集團積極投入ESG領域（環境Environment、社會Social、治理Governance），整合資源發展「人、車、環境」三大範疇公益行動，發揮公益影響力及邁向永續經營，與台灣一同成長，創造更美好的未來。