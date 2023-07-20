韓星GD、Jessica等人愛牌－Frédéric Malle全台首發店，今（20日）於台北信義新天地A8開幕。（新光三越提供）

新光三越DIOR 迪奧經典五色眼影 ，推薦價2700元。（新光三越提供）

M·A·C Y2K光次元咖啡館 全台巡迴快閃店，今（20日）於新光三越台北信義新天地A8登場。（新光三越提供）

口罩解封，社交活動正常化、全民旅遊熱潮皆帶動美妝買氣大幅提升，新光三越上半年化妝品以彩妝及香氛表現最為活躍，其中，專業彩妝成長超過3成5、高端香氛成長近3成，是消費者持續關注的話題焦點。

明（21日）起，新光三越將於「夏天卡利HIGH」檔期間聯手120大美妝品牌，打造全台最大、最好買的秋季化妝品節，並特別歸納必買4大美妝趨勢夯品推薦給消費者，包括今年最夯的時尚關鍵字「多巴胺妝容」，推薦如DIOR經典五色眼影、MAC 4D嘟嘟翹脣膏等繽紛搶眼的眼唇彩妝等；清透不黏膩的「自然感底妝」，推薦如LANCOME真愛零粉感底妝組、shu uemura 無極限持妝清粉底組等；全新上市「必搶話題新品」，推薦如ESTEE LAUDER SOS特潤護理組、BOBBI BROWN輕隱毛孔柔焦蜜粉餅、GIORGIO ARMANI超持妝絲絨控油蜜粉餅，及ORIGINS青春無敵靈芝水潤機能乳液等。

另外，全新登場的美妝話題新櫃、快閃店，如掀起粉紅旋風的義大利時尚品牌Valentino Beauty全台首發店，今（20日）於台北信義新天地A8開幕、Valentino PINK PP獨家快閃店，今（20日）至7月24日也同步於A11首賣限定氣墊粉餅，還有來自法國的頂級香氛，韓星GD、Jessica等人愛牌－Frédéric Malle全台首發店，及由Hennessy軒尼詩第8代創立的KILIAN PARIS全台首發店等，今（20日）起都於台北信義新天地A8開幕。

新光三越「夏天卡利HIGH」即日起至8月17日活動期間累積刷卡消費，持11大指定銀行信用卡刷卡滿1萬以上獨享4％、5％、6％，使用skm pay再加碼1%，最高享7% skm points回饋。