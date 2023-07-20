鳳山車站預計明年3月完工，內含商業百貨、青創空間、電影院，為全台首個有電影院的火車站，預計今年底公告招商。交通部長王國材指出，今年交通部招商大會將鳳山車站納入宣布。（崔正綱攝）

高雄鳳山車站預計明年完工，盼藉由百貨、電影院招商引資，帶動周邊商圈發展，成為高雄副都心。民進黨立法委員許智傑等人偕交通部長王國材南下考察，提出今年底完成公告招商，並對於台88快速道路塞車提出路肩拓寬、車道漸變段等改善方案解決，以及增加對高雄觀光行銷策略。

鳳山車站外型以鳳山古城拱門為意象，與鳳山在地歷史渠道曹公圳，成為一個軸線，並且屋頂造型採鳳儀書院燕尾屋脊元素，創造與在地連結；總經費26億1213萬元，自2020年11月1日動工，明年3月20日完工，車站內含商業百貨、青創空間、電影院，為全台首個有電影院的火車站，預計今年底公告招商。

周邊里長均對此樂觀其成，但還是對於鳳山車站地下室停車場僅分別提供250格汽車、650格機車停車格，擔憂停車空間不足，並希望車站內有提供里活動中心空間以及月台增加巡邏人員等問題。

「都還沒完工就沒得停了，完工之後怎麼辦？」市議員黃捷指出，鳳山車站周邊停車空間不足，夢時代有3000多格汽車停車格、SKM也有逾千格以上，目前車站只有250格，需要其他停車場規畫準備。

王國材回應，鳳山車站已開始準備招商，今年交通部招商大會將鳳山車站納入宣布，至於鳳山車站周邊停車位不足，會再與高市府合作，檢討有無停車場用地做協助。

鐵路局回應，允諾會提供里民活動空間，巡邏部分都有管理人員，會請得標廠商多派員巡邏。

而對於台88快速道路有匝道口車流壅塞，有民眾在路肩排隊下交流道遭開單事件，引發民眾反彈。

對此，許智傑表示，短期性要先把路肩拓寬，長期性要改造成雙匝道，這部分需要比較大計畫、建設。目前高市交通局已做好拓寬台88鳳山交流道道路拓寬準備，宣布「地方準備好了，希望中央可以速度加快」。透過與王國材會勘，指示公路總局加快速度，將台88鳳山、大寮、大發3個匝道分段施工，解決台88問題。

王國材表示，台88是2000年開始啟用，至今已20幾年，沿線因都市計畫等開發密集，產生像鳳山交流道的下匝道壅塞。目前方案首先在橋上主線道，以漸變段方式，增加漸變空間，讓直行與下匝道車輛能分流；另外下匝道變成2平面車道，高市府配合都市計畫變更進行，整個88重新調整，會請公路總局整體主線、匝道、平面檢討，配合高雄都市發展。

另外，高雄市觀光宣傳，交通部觀光局指出，透過邀請國際明星來高雄拍宣傳片等方式擴大宣傳，也祭出針對國際旅團、自由行旅客來台旅遊補助、提高飛抵中南部機場包機獎助金額等項目，增加高雄觀光行銷。