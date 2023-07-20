原民會副主委鍾興華Calivat．Gadu與學員互動並參與導覽。（原民會提供／蔡旻妤台東傳真）

紅葉谷綠能溫泉園區。（紅葉谷綠能溫泉園區提供／蔡旻妤台東傳真）

參訓學員觀摩紅葉谷綠能溫泉園區。（原民會提供／蔡旻妤台東傳真）

花東地區具有地熱發展潛能，台東縣延平鄉紅葉谷綠能溫泉園區是全台第1個結合地熱發電與溫泉觀光的園區。原住民族委員會7月19日至21日在紅葉谷舉辦溫泉產業人才教育訓練暨觀摩培訓，培養地方政府主管及承辦人對溫泉產業相關經營管理與行銷知識。

原民會說明，紅葉谷綠能溫泉園區是原住民族地區第1座委外經營的地熱發電基地，歷年來挹注延平鄉公所近3000萬的溫泉實質開發經費，原民會副主委鍾興華Calivat‧Gadu今天特別到現場與學員共同參與導覽，透過園區內地熱鑽探導覽，瞭解地熱發電原理及鑽井工程運作的模式。

園區運用溫泉地熱的熱交換原理及水循環設計，達到水資源永續，並以地熱烘乾的技術結合延平鄉在地鳳梨及可可等作物，推廣特色產品，顯見地熱產業的多元應用。

延平鄉公所以公私協力的方式，與企業攜手規畫紅葉谷綠能溫泉園區，成為公部門、企業及在地居民3方共存共榮的良好指標。鍾興華勉勵學員結合轄區原住民族部落特有的文化及資源，有方向且積極的把部落溫泉及地熱資源發揮最大的觀光效益，共同為原住民族地區產業發展努力。

鍾興華表示，原民會為推動原住民族地區溫泉產業，過去補助原住民族地區18個公所進行溫泉基礎建設開發，推動原住民族地區溫泉合法化工作，去年已有宜蘭縣南澳鄉「碧候溫泉」、新竹縣尖石鄉「秀巒溫泉會館」、高雄市茂林區「情人谷溫泉」、屏東縣牡丹鄉「旭海溫泉」2館及台東縣延平鄉「紅葉谷綠能溫泉園區」等5處溫泉陸續開館，未來原民會將持續串連各特色景點，以點線的方式結合歲時祭儀，創造旅遊價值及經濟效益，並增加在地原住民族就業機會。