警方日前接獲線報，桃園龜山羅姓男子家中有大批槍械、子彈，3月前往搜索時，竟發現多個裝子彈、零件等物的外箱印有「國造」字樣，其中5、6000發子彈來自軍方。（翻攝照片）

警方日前接獲線報，桃園龜山羅姓男子家中有大批槍械、子彈，3月前往搜索時，竟發現多個裝子彈、零件等物的外箱印有「國造」字樣，經桃園地檢署清查，起出的1萬4000發子彈，竟有5、6000發來自軍方，檢方已另案偵辦，羅男則依違反槍砲彈藥刀械管制條例起訴。

專案小組3月搜索時，在羅男家中起出改造衝鋒槍、步槍等4把、子彈1萬4千發、改造槍械工具1批及槍枝零組件等。羅男坦承持有，不過稱是2012年時，何姓友人交付給他一批封箱的物品，他等2、3個禮拜後打開，才發現是大批子彈、改造槍枝等。因為不知道如何處理，便放在家裡。

這批子彈口徑多元，包含0.38吋、7.62mm等共有15種，經檢方鑑定後，發現均為制式子彈，其中應有5、6000發來自軍方。檢方也查出，何男早年具有軍職，不排除何男是利用早年軍方管制較不嚴格時，將子彈攜出，目前已經另案調查。

另羅男因持有大批槍械、子彈，檢方依違反槍砲彈藥刀械管制條例起訴，並建請法院量處最重之刑。