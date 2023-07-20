新北原民局長林瑋茜（左二）偕同送餐員一同為獨居長者送餐。（新北市原民局提供）

為解決獨居長者用餐困境，新北市原住民族行政局首度在今年結合文化健康站開辦「部落廚房」，原住民廚師用自耕蔬菜，料理出符合原民口味的健康餐食，再由送餐員騎機車送至老人家裡。原民局長Siku Yaway林瑋茜表示，透過定期關心長者健康，藉由送餐可看見家庭是否有困境，提早介入協助。

原民局表示，新北市55歲以上原住民長者共9860人，全市目前設有25處原住民文健站，提供原民銀髮長者文化照顧、延緩失能與日間送餐等服務，但仍有許多行動不便的原民獨居長者，因沒有家人照料，三餐不繼。

原民局指出，汐止區78歲的阿美族陳阿嬤，1976年北上當板模工，目前獨居在自行搭建的鐵皮屋，因她行動不便，住處沒有烹煮設備，經由「部落廚房」，陳阿嬤終於可以吃到熱騰騰的料理。

原民局長Siku Yaway林瑋茜表示，遷移至都市的原住民長者，由於文化或語言隔閡，害怕與人群接觸，寧可待在家中，也不願外出。

林瑋茜說，本次計畫最遠送餐個案住在烏來區，送餐員光一趟送餐時間就需1小時，透過定期關心長者健康，寫下每日訪視日記，能從送餐過程，看見家庭是否有困境，提早介入協助。