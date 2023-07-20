永和區的里長、民進黨立委參選人莊銘淵向陳紫渝道歉，卻稱自己比較資深，是想做一些經驗分享，引發網友怒轟要求退選。（資料照/黃世麒攝）

被稱為「最美里長」的新北市永和區永福里長陳紫渝，昨被爆與警員談戀愛、開房間，媒體報導引發外界關注。今(20日)卻有永和區的里長、民進黨立委參選人莊銘淵酸說「盡量避免華而不實的花邊新聞」，挨批蹭熱度，莊雖為此道歉，但稱自己比較資深，是想經驗分享，再度引發民眾不滿，前綠委謝欣霓、媒體人溫朗東及許多網友也都留言砲轟，要求莊明淵退選。

陳紫渝昨被爆料與警員交往，莊銘淵今在臉書貼出「最美里長vs.特優里長」的圖卡，刻意引述陳紫渝與男友到商旅休息「共度激情夜」的報導，指稱里長保持良好形象也很重要，盡量避免華而不實的花邊新聞。但莊銘淵馬上就被砲轟蹭熱度，還被民進黨中央批評言論明顯失當，要求莊道歉。

莊銘淵下午受訪時稱，自己只是想做一些經驗分享，「畢竟我也比較資深，如果造成她的誤會、感到遺憾，對造成社會大眾紛擾道歉」，同時也在臉書發「道歉聲明」。

國民黨立委參選人徐巧芯也直接留言大酸，「這算道歉嗎？」網友也酸說，「這里長是資深花邊，經驗豐富？真的要選立委？」、「遇到狗仔很倒楣，還遇到一個在旁邊講風涼話說要經驗指導的老人更倒霉」、「這水準很民進黨，非常尊重女性」、「支持你選到底，選上你的選區每一個專業的女性工作者都發一個頭紗，以免外出約會被拍到會顯得不專業」、「感謝您實證賴主席說好的全黨性平課根本沒成效」，還有莊姓網友直接痛批是「莊家之恥」。媒體人黃揚明也在臉書發文，直言「這位立委參選人(莊銘淵)正在示範如何用道歉得罪年輕世代」。

媒體人溫朗東留言直接嗆「一人害全黨，退選吧」、前綠委謝欣霓也說，「真心愛黨，就拜託退選吧」，許多網友表示，「你道歉也沒用，趕快退選，不要害了民進黨」、「為了選舉？你先是個人才能選舉好嗎？」「不要去打擾陳里長了，說什麼自己是資深里長，講話還不經大腦，這種情商還選什麼立委，退選」、「你的格局真的繼續做里長就好」。