饗賓餐飲集團目前旗下共有10個品牌、70家門市及「饗在家」電商平台，包括「開飯川食堂」27家、「饗泰多」11家、「饗食天堂」10家、「果然匯」及「真珠」各6家、「旭集」及「小福利」各3家、「饗饗」2家、「朵頤」及「饗 A Joy」各1家。

饗賓餐旅集團總經理陳毅航表示，集團2021年營收在三級警戒衝擊下仍達37億元，隨著疫情影響趨緩、餐飲內需暢旺，2022年營收跳增至56億元、年增達近51.4％。2023年上半年共新展6家店，成長動能持續暢旺，其中「饗食天堂」同店營收較疫前成長5～10％。

展望後市，饗賓餐旅集團準備大展身手，陳毅航指出，下半年規畫一舉新展14家店，其中重點大店包括第三季的「饗食天堂」台中Lalaport店及「旭集」天母店，以及第四季在桃園藝文特區開出「旭集」，預期今年營收估達85億元、年增達約51.8％。

陳毅航指出，饗賓餐旅集團目標2024年營收突破百億關卡、上看105～110億元，並規畫進軍海外，首要鎖定美國及日本市場、目標2026年進軍插旗，並朝向2026年底進入資本市場、完成上市掛牌為目標。

同時，饗賓餐旅集團致力提供餐飲從業人員優質待遇，陳毅航表示，集團明年正職人員估增至4500人，並預期可在2025年下半年達成全台餐飲業待遇最家目標，即一線同仁起薪4.2萬元、年薪達60萬元，中階主管年薪200萬元。