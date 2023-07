全台Buffet龍頭饗賓餐旅最高價品牌「饗 A Joy」將於23日開幕,以午餐3608元、晚餐4268元創下Buffet新天價。饗賓餐旅總經理陳毅航表示,饗 A Joy首年營收目標達7~9億元,饗賓將於2024達年營收百億目標、2025做到餐飲業員工起薪最高、2026正式叩關資本市場,直接上證交所掛牌,並啟動美國、日本兩地的海外擴張行動。

饗賓餐飲集團2021年底取得台北101大樓的86樓高空餐廳承租經營權,陳毅航笑說,當時扛著每月虧損數億元壓力展開規畫發想,最終討論到第39個版本才定案,當時曾想過做Buffet以外的其他液態,但繞了一圈,體認到自由多元是台灣餐飲業的特色,Buffet符合此精神,且發展迄今與精緻餐飲(Fine Dining)的界線已經很模糊。

「饗 A Joy」全店占地555坪,設有282個席座,結合台灣地貌並納入文化意涵,以山、海、原、城4區境向出發,打造沉浸式六感餐飲體驗,第六感是指所有參與夥伴想讓世界看到台灣的熱情,陳毅航說,不只是「All You Can Eat」,還希望提供「All You Can Enjoy」體驗,為提供細膩精緻服務,更自集團3000多名員工中調任150位菁英同仁、每人加薪6千元,其中廚房內勤約80位。

陳毅航透露,「饗 A Joy」對集團是全新且很具挑戰性的創作,相較於打造「饗饗」及「旭集」的單店投資規模約1.2~1.5億元,「饗 A Joy」的投資規模則達近3億元,幾乎是過往投資的一倍之多,其中在消防等看不見的重要領域耗資近1億元,依照目前訂位狀況,有信心「饗 A Joy」正式開業首月就獲利,5年內回收投資。

陳毅航透露,集團下半年還會再開14家店,涵蓋饗食天堂、旭集等,明年全集團營收將首度跨越100億元大關,是連續兩年營收成長超過5成,但除了衝高營收,也希望拉高服務業起薪,屆時員工將達4600人之譜,目標是2025年做到員工起薪42000元,年薪至少60萬元,店長級高階幹部年薪甚至可達200萬元。

陳毅航說,待營收達標、員工福利也達標,就會朝資本市場挺進,目標2026年下半年跳過興櫃,直接爭取在證交所上市。另一方面,饗賓的海外布局也隨之開展,希望能把台灣餐飲文化帶到國外,鎖定美國、日本兩地,希望用有限資源深耕。

陳毅航說,不擔心「饗 A Joy」開業後,會與其他品牌有衝突,舉例來說,大學生聚餐可能會選饗食天堂,但如果是跟女朋友約會,就會選饗饗,而台北101是世界級舞台,對所有餐飲業者而言都是獨一無二,有利爭取商務客群,也希望透過饗賓的努力,讓台灣的餐飲服務業向上提升,不要在性價比裡打轉,進而脫離低薪困境。