全台Buffet龍頭饗賓餐旅最高價品牌「饗 A Joy」將於23日開幕，以午餐3608元、晚餐4268元創下Buffet新天價。饗賓餐旅總經理陳毅航表示，饗 A Joy首年營收目標達7～9億元，饗賓將於2024達年營收百億目標、2025做到餐飲業員工起薪最高、2026正式叩關資本市場，直接上證交所掛牌，並啟動美國、日本兩地的海外擴張行動。

饗賓餐飲集團2021年底取得台北101大樓的86樓高空餐廳承租經營權，陳毅航笑說，當時扛著每月虧損數億元壓力展開規畫發想，最終討論到第39個版本才定案，當時曾想過做Buffet以外的其他液態，但繞了一圈，體認到自由多元是台灣餐飲業的特色，Buffet符合此精神，且發展迄今與精緻餐飲（Fine Dining）的界線已經很模糊。

「饗 A Joy」全店占地555坪，設有282個席座，結合台灣地貌並納入文化意涵，以山、海、原、城4區境向出發，打造沉浸式六感餐飲體驗，第六感是指所有參與夥伴想讓世界看到台灣的熱情，陳毅航說，不只是「All You Can Eat」，還希望提供「All You Can Enjoy」體驗，為提供細膩精緻服務，更自集團3000多名員工中調任150位菁英同仁、每人加薪6千元，其中廚房內勤約80位。

陳毅航透露，「饗 A Joy」對集團是全新且很具挑戰性的創作，相較於打造「饗饗」及「旭集」的單店投資規模約1.2～1.5億元，「饗 A Joy」的投資規模則達近3億元，幾乎是過往投資的一倍之多，其中在消防等看不見的重要領域耗資近1億元，依照目前訂位狀況，有信心「饗 A Joy」正式開業首月就獲利，5年內回收投資。

陳毅航透露，集團下半年還會再開14家店，涵蓋饗食天堂、旭集等，明年全集團營收將首度跨越100億元大關，是連續兩年營收成長超過5成，但除了衝高營收，也希望拉高服務業起薪，屆時員工將達4600人之譜，目標是2025年做到員工起薪42000元，年薪至少60萬元，店長級高階幹部年薪甚至可達200萬元。

陳毅航說，待營收達標、員工福利也達標，就會朝資本市場挺進，目標2026年下半年跳過興櫃，直接爭取在證交所上市。另一方面，饗賓的海外布局也隨之開展，希望能把台灣餐飲文化帶到國外，鎖定美國、日本兩地，希望用有限資源深耕。

陳毅航說，不擔心「饗 A Joy」開業後，會與其他品牌有衝突，舉例來說，大學生聚餐可能會選饗食天堂，但如果是跟女朋友約會，就會選饗饗，而台北101是世界級舞台，對所有餐飲業者而言都是獨一無二，有利爭取商務客群，也希望透過饗賓的努力，讓台灣的餐飲服務業向上提升，不要在性價比裡打轉，進而脫離低薪困境。