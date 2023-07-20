台南本土登革熱今天新增34例，再創單日確診病例數新高，分別為永康區12例、仁德區9例、東區7例、安南區3例、南區、北區及關廟區各1例，由於先前1例NS1快篩判定確診，後續PCR陰性，今日疾病管制署排除該案，因此累計共431例。

近期永康區疫情不斷攀升，台南市登革熱防治中心主任蘇世斌指出，目前防疫重點項目放在市場及學校，為避免永康區五王里疫情蔓延擴散，衛生局及環保局今日也動員200多名人力，針對五王市場周遭區域進行全面性化學防治作業，同時也請醫檢師立即進駐永康區尚青黃昏市場及兵仔市場設立擴大採檢站，為鄰近里民及市場攤商提供最便捷的篩檢服務。

永康區長陳勝楠說，由於市場出入的民眾很多，疫調發現不少確診者都來過這兩處市場，目前已知僅1名攤商感染登革熱，但民眾採買是流動的，攤商則是固定在這裡擺攤，因此也希望勸導攤商能夠接受採檢，避免疫情持續擴散。

今天關廟區也首度新增1例個案，經查是在東區某學校任教的老師。蘇世斌呼籲，台南市登革熱疫情嚴峻與埃及斑蚊分布有很大關聯性，埃及斑蚊喜好躲藏室內陰暗處，且警覺性高，易受驚擾而中斷吸血並更換吸血對象，常導致一家多人感染。

他重申，緊急化學防治是因應疫情最快速、有效降低立即風險的防治手段，但落實孳生源才是防治登革熱的重中之重。