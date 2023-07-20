今年員山鄉農會特別與毛蟹冒泡碳烤屋、豬籠寨、二湖鳳梨館及家政班媽媽合作，開發二湖鳳梨特色創意料理及DIY體驗活動。（宜蘭縣政府提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

二湖鳳梨不僅鮮食好吃，入菜也非常適合，像是鳳梨PIZZA、鳳梨豆腐乳等美味料理。（宜蘭縣政府提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

炎炎夏日又到了宜蘭縣員山鄉二湖鳳梨上市季節，今年員山鄉農會特別與毛蟹冒泡碳烤屋、豬籠寨、二湖鳳梨館及家政班媽媽合作，開發二湖鳳梨特色創意料理及DIY體驗活動，今（20日）舉辦上市發表會；縣長林姿妙說，宜蘭縣好山好水出好農產品，二湖鳳梨果肉細緻、口感香甜帶點微酸，籲全國消費者趕快買起來。

二湖鳳梨是宜蘭縣非常特殊的農產品，其產地僅在員山鄉湖西村二湖地區，也是北台灣唯一的鳳梨生產專區，當地農民更從日據時代就栽種鳳梨至今，已是傳承百年好滋味、老字號經典品牌。二湖鳳梨栽培面積約22.33公頃，產量約670公噸，主產季為每年7至8月，栽培品種為古早的土鳳梨品種「開英種」。

農會總幹事游長峰指出，雖二湖鳳梨粒頭不大，但果肉纖維細緻，保有傳統鳳梨香味及適當糖酸比，一直以來深受國人的喜愛，供不應求；另二湖鳳梨不僅鮮食好吃，入菜也非常適合，像是鳳梨PIZZA、鳳梨豆腐乳等美味料理。

林姿妙表示，宜蘭好山好水出好農產品，尤其員山鄉二湖鳳梨品質更是好、風味更是一等一，不僅其果肉細緻、口感香甜又帶點微酸，更保有傳統鳳梨果香，吃過的人都讚不絕口；目前二湖鳳梨已陸續採收上市，呼籲全國消費者趕快買起來，晚來就買不到。

縣府農業處表示，為確保消費者食的安全，縣府持續與農會輔導農友強化鳳梨用藥安全及農藥殘留檢測，今年共有14戶果農參加檢驗，全數農藥殘留未檢出，消費者可安心選購。欲訂購者可洽詢員山鄉農會推廣部（03）9222161＃22，或至員山鄉湖西村二湖鳳梨生產專區，沿路都有果農自產自銷，每台斤約50元。