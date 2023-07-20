公平會表示，興富發公司及巨豐公司銷售「文心愛悅」建案，提供資料給媒體報導，並在興富發公司網站轉載「住家569戶、店面8戶」報導內容，給一般人的印象是案關建案除店面8戶外，其餘569戶都是提供住宅使用。

但據台中市政府都市發展局提供意見，該建案並未申請變更用途，依核准平面圖說及面積計算表，店鋪共8戶、辦公室共177戶、集合住宅共392戶，如果辦公室擅自變更為供住宅使用，則違反《建築法》第73條規定，應依同法第91條規定予以裁罰。

公平會提醒，業者如果要提供資料給媒體報導，應該注意所提供的資料及報導內容是否與事實相符，且以預售屋為例，一般民眾只能依賴建案業者所提供的各種資訊評估參考，因此，如果報導刊登內容錯誤，業者又疏於查證，進而將錯誤資訊轉載於公司網站，則可能構成不實廣告，而有違法問題，除商譽受損外，亦會受處罰，建商不可不慎。