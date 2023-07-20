大陸影后劉曉慶昔日飾演一代女皇《武則天》紅遍全亞洲，凍齡外貌也讓她被日媒封為「大陸最強美魔女」。劉曉慶的官方資料顯示67歲，但遭網友爆料實際年齡早邁入7字頭，最近她在電影《冰雪狙擊2》演出「少女」，還叫小18歲的男星「爹」，讓網友看傻眼驚呼「真不服老啊」。

劉曉慶雖然有美魔女封號，但近日她主演的新片《冰雪狙擊2》因她減齡演出，引起熱烈討論；原來70歲的劉曉慶在劇中竟飾演豆蔻年華的少女，而飾演丈夫、父親的演員實際年齡都比她小18歲，畫面流出讓不少網友震撼，看了相當彆扭。

儘管劉曉慶近年被稱讚保養得好，看不出來實際年齡，但關於新片演少女還是讓觀眾直言「不尊重觀影者感受」，紛紛表示，「只能說劉奶奶有一顆少女心」、「為何不放過我們？只想好好看電影啊」、「其實劉曉慶狀態不錯，但演少女真的太超過了」。另外有專業網友挖出細節，透露該電影是劉曉慶60歲左右拍攝的。

劉曉慶在大陸是影后級別的大人物，拿過金雞獎影后和3次百花獎影后，還獲得多項戲劇大獎的傑出貢獻或年度成就肯定，而她除了《武則天》之外，還有《垂簾聽政》和《火燒圓明園》的慈禧也是她的代表角色。