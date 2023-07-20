楊乃文新歌與JADE合作。（亞神提供）

楊乃文登上紐約時代廣場。（亞神提供）

楊乃文相隔4年將發行新專輯《Flow》，首發單曲《A Dream of Bonnie and Clyde》由雙人樂團JADE的主唱兼吉他手嘟嘟譜曲、楊乃文填詞。嘟嘟表示，原曲在他的硬碟裡躺了好一陣子，卻總覺得少了些什麼而無法完成，直到收到為楊乃文的寫歌邀約，覺得該曲比起JADE，反而更適合楊乃文的風格，果然楊乃文一聽立刻喜歡。

楊乃文對JADE的音樂評價極高，彼此初次合作已有共鳴；JADE鼓手兼和聲AJ回憶早在酒吧打工時就見過楊乃文，形容她既酷又可愛，且總是保持清醒，「通常客人在酒吧都玩得很盡興，可是她向我點酒的時候，除了人非常正，是全場最清醒的人之外，還笑容可掬，非常親切有禮貌」；嘟嘟則形容楊乃文有「反差萌」，看似嚴肅但聊過後發現她非常可愛。

此外，楊乃文《Flow》專輯主視覺搶先在美國時間18日，以國際數位串流平台Spotify「EQUAL」歌單封面人物身分，登上紐約時代廣場的巨型LED螢幕。她對於自己的專輯封面在發片前先出現在紐約時代廣場很開心，希望能把新專輯帶到更遠的地方。而她為新專輯舉辦的「Flow Live Concert」，門票將於22日在iNDIEVOX售票網啟售。