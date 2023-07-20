台北雙層餐車全景玻璃天窗可一覽信義區與東區迷人日夜美景，從不同視角感受台北魅力。（台北遠東香格里拉提供)

台北雙層餐車會在台北101等幾處重要景點特別停下車子，方便遊客拍照。（陳韻萍攝）

本季台北雙層餐車可品嚐台北遠東香格4道式的「香格里拉星光晚宴」，圖為前菜「爐烤雞肉洋芋紅藜麥生菜沙拉」。（陳韻萍攝）

湯品「甜玉米濃湯佐海苔粉」，以高甜度的新鮮甜玉米粒融入鮮奶油及蔬菜高湯，小火慢煮15個小時，再加上炸成薄片的越南春捲皮，口感多層次。（陳韻萍攝）

主菜之一的「義式豬腱骨配豬頰番茄燉蔬菜佐紅酒肉汁醬」，肉質軟嫩豐腴且香氣十足。（陳韻萍攝）

「義式香煎海鱸配番茄燉蔬菜佐奶油芥末籽」選用台灣近海的海鱸魚，搭配法式燉蔬菜，滋味豐美。（陳韻萍攝）

「香格里拉素食星光晚宴」主菜則是工序繁複的「千層洋芋香菇配番茄燉蔬菜佐奶油芥末籽醬」。（陳韻萍攝）

餐後以濃郁絲滑的「經典義式巧克力慕斯」為台北雙層餐車之旅畫下甜蜜句點。（陳韻萍攝）

台北市雙層餐車行駛路線以信義區及大安區為主，沿途會行經台北市多個著名景點。（陳韻萍攝）

不少人出國旅行會搭乘兼具運輸、美食及賞景多重優點的雙層觀光餐車，可快速認識一座城市。現在不用出國，在台北就能搭乘雙層餐車漫遊城市。台北市政府觀光傳播局和台北市雙層觀光巴士業者合作推出的「台北市雙層餐車」，每季都跟不同的飯店合作，推出不同主題套餐，本季由台北遠東香格里拉打造星級夏日饗宴，推出期間限定的「香格里拉戀夏午茶」及「香格里拉星光晚宴」，遊客不只可搭乘豪華的雙層巴士欣賞北市的觀光勝地，還可在巴士內品嚐五星飯店名廚打造的精緻美饌，體驗視覺與味覺的城市巡禮。

台北市雙層餐車今年來到第7季，不同於以往紅色車體，業者專門設計打造黑色的車體外觀，高度較一般觀巴高20公分，車內的餐桌特別設計壓克力杯架防止杯具滑動，車上並安排專人送餐和解說沿途風光，甚至在台北101等幾處重要景點還特別停下車子，方便遊客拍照。而車頂特別選用安全強化玻璃，透光率99％、紫外線隔離高達98％，能將北市美景一覽無遺。

台北市民吳小姐是第2次參加「台北市雙層餐車」，她分享以前會覺得觀光餐車是觀光客才會搭，自己第一次嘗試後發現原來平常熟悉的城市，透過另一種高度與視角來欣賞，會看見全然不同的樣貌。「把自己變成觀光客投入其中，會發現這個城市的美好。」所以她再度花費來體驗一趟輕奢的城市微旅行。

台北市雙層餐車行駛路線以信義區及大安區為主，沿途會行經多個著名景點，包含世界最高的綠建築台北101、因形似哥吉拉近期爆紅的奢華豪宅陶朱隱園，以及國父紀念館、台北大巨蛋、信義A13、仁愛敦南圓環、台北W飯店等指標性建築及景點。

這一季台北市雙層餐車由台北遠東香格里拉西餐主廚蔡漢霆精心設計4道式的「香格里拉星光晚宴」，包含前菜「爐烤雞肉洋芋紅藜麥生菜沙拉」、湯品「甜玉米濃湯佐海苔粉」、主菜「義式豬腱骨配豬頰番茄燉蔬菜佐紅酒肉汁醬」或

「義式香煎海鱸配番茄燉蔬菜佐奶油芥末籽」二選一，最後以濃郁絲滑的「經典義式巧克力慕斯」奢華收尾。主廚以在地和當季食材為主軸，推出清爽風味的美饌，搭配夏日的艷陽高照。

既然是餐車，除了沿途美好風景外，餐點也非常重要。前菜「爐烤雞肉洋芋紅藜麥生菜沙拉」以香嫩爐烤雞肉為主角，將蒸煮過的洋芋及紅藜麥混和，搭配用橄欖油爆香過的香菜、酸豆洋蔥醬汁，吃起來健康爽口，為這趟美食之旅開啟序幕。而接棒的湯品看似一款普通的玉米濃湯，味道卻令人驚豔，主廚以高甜度的新鮮甜玉米粒融入鮮奶油及蔬菜高湯，小火慢煮15個小時，香濃綿密的濃湯，盛盤後放上海苔玉米粒提味，主廚發揮創意再加上炸成薄片的越南春捲皮，不僅視覺上多了亮點，也增添多層次口感。細緻的湯品喝不到加工玉米濃湯的粉末和黏稠感，香濃綿密非常美味。

主菜之一的「義式豬腱骨配豬頰番茄燉蔬菜佐紅酒肉汁醬」，主廚選用台灣帶骨豬腱骨與豬臉頰肉兩種部位，先直火香煎，再與百里香、大蒜、紅酒肉汁一起慢燉8小時，肉質軟嫩豐腴且香氣十足，上菜前再淋上燉肉時用的紅酒肉汁，馥郁風味令人齒頰留香。另一道「義式香煎海鱸配番茄燉蔬菜佐奶油芥末籽」選用台灣近海的海鱸魚，以炆火慢煎呈現鮮美細緻肉質，搭配法式燉蔬菜，最後以濃縮奶油及第戎芥末做成的醬汁提味，滋味豐美。

蔡主廚另外準備一套養生健康選擇的「香格里拉素食星光晚宴」，前菜改為「甜菜酪梨佐洋芋紅藜麥生菜生拉」、湯品維持不變，主菜則是工序繁複的「千層洋芋香菇配番茄燉蔬菜佐奶油芥末籽醬」，主廚將馬鈴薯去皮切成薄片，加入牛奶中煮至半熟，再將煮好的馬鈴薯片加入奶油、海鹽、胡椒，層層堆疊於烤盤中，放置攝氏180度的烤箱烤28分鐘，搭配濃郁奶油芥末籽醬與番茄燉蔬菜一起享用，健康又美味。餐後同樣以「經典義式巧克力慕斯」為台北星空畫下甜蜜句點。「香格里拉星光晚宴」每位1800元。

此外，飯店還推出「香格里拉戀夏午茶」，可盡享繽紛甜點如芒果起司蛋糕、法式黑森林巧克力費南雪或是「雞肉雞豆凱薩墨西哥捲餅」、恐龍造型的吐司等輕食鹹點，下午茶每位1000元。即日起至9月20日，可在台北雙層餐車官網或KLOOK、kkday、雄獅旅遊及可樂旅遊等平台訂購。