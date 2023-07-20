紐西蘭第一大城奧克蘭今天發生3死6傷的槍擊案，所幸不影響四年一度的紐澳世界盃足球賽揭開序幕，地主之一的「銀蕨」紐西蘭也將士用命，靠前鋒薇金森（Hannah Wilkinson）在第48分鐘快攻破門，以1比0氣走世界排名12的挪威，贏得隊史世界盃首勝。

這不僅是紐西蘭女足第6次打入世界盃以來的首場勝利，就連「白衫軍」紐西蘭男足兩度躋身世界盃，戰績3和3負的勝場也尚未開胡，今由娘子軍在湧入42137人的奧克蘭艾頓球場寫下歷史性的時刻。

曾在1995年世界盃封后的挪威女足，走出10年低谷重返最高殿堂，也是A組出線頭號熱門，豈料下半場開賽第3分鐘，紐西蘭發動右路快攻，由韓德（Jacqui Hand）低傳助攻薇金森跟進破門，由地主隊先馳得點。

挪威隨後全力反攻，但一記禁區外遠射打中門楣，終場前還發生禁區內手球犯規，由裁判經影像輔助判決（VAR）確認後吹判12碼罰球，雖然紐西蘭的波西娃（Ria Percival）一腳射中門柱，錯失保險進球，挪威在9分鐘補時仍無法打破鴨蛋，只能眼看紐西蘭主場歡慶首勝。