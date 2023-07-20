一位準新娘「輔大陳若儀」的Kelly數月前因流水席鬧到分手，沉寂數月後，近日Kelly再度出面分享復合前男友的感情事，卻也因此導致男方公告，「復合短短67天我們就分手了」。對此，Kelly今日聲稱，「我跟男友沒分手，只是有一點小爭執」，不過網友們發現，Kelly的媽媽對於女兒感情事鬧大後，警告「跟妳說過多少次，沉住氣後面都是妳的」，讓許多人直呼「有其母必有其女」。

Kelly在臉書社團「匿名2公社」發文表示，「我跟男友沒分手，只是有一點小爭執，請各位媒體記者們放過我好嗎，我媽都在怪我了a」，強調自己很珍惜這段感情，鬧脾氣是她的不對，「我會跟他道歉，也請大家將心比心，試問若不是太愛我男友，我怎麼會吃他的醋呢？」。

Kelly公開自己和媽媽的對話。（翻攝自匿名2公社臉書）

Kelly同時附上自己和媽媽的對話，只見她媽媽看到感情事再度鬧上檯面，氣得批評女兒，「妳到底又在搞什麼事了？」、「剛剛看到新聞才知道，妳跟XX吵架分手」，Kelly說沒分手後媽媽再度開炮，「我跟妳講同樣的事情妳不要再給我搞砸2次喔！」、「跟妳說過多少次，沉住氣後面都是妳的，這次妳要是再把事情搞砸我跟妳爸就不管妳了」，警告她馬上道歉。

對此，許多人紛紛回應，「有其母必有其女，摳連」、「媽媽指導棋」、「文正快逃啊～」、「發家致富不必在我的家教真棒」、「媽媽一看就知道那是你⋯什麼樣的媽媽教出什麼樣的女兒⋯」。

事後Kelly再度發文，「媽媽意思是沉住氣，幸福就是我的，為何有心人要故意解讀成我要謀財似的？」，Kelly認為，天下無不是的父母，「對於媽媽用詞不當造成誤會我替她道歉」，同時宣稱自己已向男友道歉，希望大家不要毀了她的幸福。