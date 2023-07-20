南投縣長許淑華走訪大陸成功行銷南投茶葉與鮮果等農特產超過10億元。(南投縣政府提供／曾雪蒨南投傳真)

南投縣長許淑華出訪大陸寧波舟山港考察大豐收，不但幫南投縣農會簽下逾10 億元農特產品訂單，未來南投農產品輸出，可從寧波舟山港進入大陸再銷往各省，她強調，兩岸交流一定要持續，也盼可循兩湖論壇模式，延續並擴大城市交流，「兩岸要常往來才會親！」

許淑華今天接受媒體訪問時指出，這次大陸行短短五天，行程雖緊湊，但收獲很多，大陸採購茶葉、鳳梨等逾10億元南投農產品，「南投的農民一定會很高興。」

她細數這次大陸行成果，開心跟鄉親分享，她說杭州買了4億元南投茶、湖州市下訂5億8千萬元農產品，南投農產品變得熱烘烘，餘溫猶存，許淑華縣長將先行回台外，明（21）日南投縣農會總幹事曾明瑞在寧波將簽訂4500萬採購合約，此行成果豐碩，光農特產品的訂單就一舉突破10億元。

看到大陸各方面的建設及發展，許淑華更讓她堅信兩岸交流一定要持續。她說，過去2年受疫情影響，經貿往來嚴重緊縮，但南投可以做為載體，以兩湖論壇為基礎，擴大城市之間交流。

「我在台灣南投等你們！」許淑華說，台灣第一高山玉山在南投、第一湖泊日月潭在南投、最長的溪流濁水溪也在南投，今年南投有泳渡日月潭、世界茶業博會二個重大活動，兩岸要常來常往、多走動感情才會親，歡迎大家有空都到南投。

南投縣長許淑華一行人是在19日晚抵達寧波市，拜會寧波市長湯飛帆。湯飛帆表示，寧波進口排名，台灣地區在前段班，南投更是寧波最常交流的地方，每年接待許多南投團客，寧波連續六年參加南投燈會並佈燈，有關南投農產從寧波港進口大陸，湯飛帆市長允諾會請寧波市人民政府商務局全力協助。

許淑華感謝市長協助南投農產輸入大陸，以及寧波市朋友的接待，也希望未來雙方可以循「兩湖論壇」模式，推動與寧波兩地的農業、體育、教育交流。

另為了解寧波舟山港運作情況，許淑華20日也前往該港口考察，她說舟山港貨運吞吐量世界第一，看到港灣週邊發展，她也盼台灣其他縣市如基隆港、高雄港、台中港等彼此都可以互相交流學習。

此外，許淑華也參訪南投企業東毓油壓在寧波的新廠建設，董事長楊楨彬親自陪同，縣長也代替東毓油壓向寧波市人民政府反映廠房土地不夠的問題，也獲得寧波市政府正面回應。