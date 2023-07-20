台積電線上法說會20日登場，董事長劉德音指出，美國亞利桑那州的晶圓廠面臨一些挑戰，在半導體設施中熟練地安裝設備的專業人員數量不足，量產時間由原預計的2024年延到2025年，而日本廠量產時程不變，將依既定計畫於2024年底量產。

劉德音指出，美國布局主要是客戶支持與美國市場需求，但亞利桑那州的晶圓廠正面臨挑戰，半導體設施中熟練的安裝設備的專業人員數量不足，因此正努力改善，包括從台灣調派經驗豐富的相關專業人員，以在短時間內培訓當地技術員工，預期N4製程技術的量產時間將推遲至2025年。

而在日本方面，劉德音也說，日本廠主要以特殊製程為主，採用12、16奈米和22、28奈米製程技術，並按照進度有望於2024年末進入量產。

在歐洲，劉德音則說，正在加速評估德國建置車用晶片所需的特殊製程產能，但仍要看客戶需求及政府支持狀況而定。而中國大陸則依計畫，在南京擴展28奈米製程技術的產能。