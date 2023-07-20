台啤雲豹職業籃球隊今日舉辦新秀加盟記者會，宣布狀元林信寬和榜眼高錦瑋正式加入球隊，同時揭曉他們新賽季的球衣背號，林信寬為12號、高錦瑋則披上5號。

台啤雲豹執行長張建偉表示：「很高興能夠歡迎林信寬和高錦瑋加入台啤雲豹，他們在球場上的拚勁讓我印象深刻，更相信兩人未來能夠成為球隊的核心球員，甚至代表中華隊出賽，同時，還要感謝兩位球員的家人，他們是球員們的最堅實後盾更為他們籃球生涯提供了無限支持。」

林信寬的父親因故無法親自到場，但透過一封手寫信表達對兒子的祝福和支持；高錦瑋的叔叔則是特地從花蓮北上參加記者會，展示對侄子的鼓勵和驕傲。

營運長顏行書說，看到球員的家人出席讓我們感到非常開心，他們的支持和祝福不僅代表對球員們的愛與關懷，同時也在球員生涯中扮演重要角色，無論未來遭遇勝利還是挫折，家人的陪伴和鼓勵，更是他們不斷往前邁進的最大動力。